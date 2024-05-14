Memurların Servisi Kaldırıldı! Büyük İddia: AK Partili Fatma Şahin, 63 Lüks Araç Kiraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında kamu personeli servislerinin kaldırılması gündemdeyken, AK Partili Fatma Şahin’in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin adeta VIP araç filosu olduğu iddia edildi.