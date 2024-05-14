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Güzellik Kraliçesi Herkesi Şaşırtmıştı: İkinci Güzel de Tacı Reddetti

Güzellik Kraliçesi Herkesi Şaşırtmıştı: İkinci Güzel de Tacı Reddetti

Amerika Birleşik Devletleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 13:55

Herkesi şoke eden ABD'nin Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt, akıl sağlığı sorunları yaşadığını söyleyerek tacı geri vermişti. Bu olay sonrası 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da taçtan vazgeçti. Ancak ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.

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Güzellik kraliçeleri herkesin peşinden koştuğu taclarını tek tek geri vermeye başladı.

Güzellik kraliçeleri herkesin peşinden koştuğu taclarını tek tek geri vermeye başladı.

Bu ayın başında Noelia Voigt'in 'ABD Güzellik Kraliçesi' ünvanını bırakmasından iki gün sonra 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçmişti.

Bu ayın başında Noelia Voigt'in 'ABD Güzellik Kraliçesi' ünvanını bırakmasından iki gün sonra 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçmişti.

Şimdi 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Çünkü UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.

Şimdi 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Çünkü UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.

Stephanie Skinner

Şimdi 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Çünkü UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.

Şimdi 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Çünkü UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.

Skinner, ünvanı reddederken yaptığı açıklamada, 'Son olayların ışığında Miss Teen USA 2023 ünvanını reddetmeye karar verdim. Bu kolay bir karar değildi. Seçimlerime saygı gösterilmesini umuyorum ki bu, asla almayı istemediğim bir karardı' dedi.

Rolü geri çevirme nedenini açıklayan Skinner, 2023'teki orijinal yarışmada ikinci olduktan sonra başka bir görevi kabul ettiğini belirtirken, "Sözüm benim her şeyimdir. Tayland'da yaz boyunca yurt dışında yaşamamı gerektirecek küresel bir araştırma kariyeri fırsatı için anlaşma yaptım" ifadesini kullandı.

Rolü geri çevirme nedenini açıklayan Skinner, 2023'teki orijinal yarışmada ikinci olduktan sonra başka bir görevi kabul ettiğini belirtirken, "Sözüm benim her şeyimdir. Tayland'da yaz boyunca yurt dışında yaşamamı gerektirecek küresel bir araştırma kariyeri fırsatı için anlaşma yaptım" ifadesini kullandı.

Stephanie Skinner ayrıca UmaSofia Srivastava ve ABD Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt'in ünvanlarından ayrılma kararlarına da değinerek şunları yazdı: 'Noelia ve Uma'nın onları istifaya yöneltmek için neler yaşadığını tam olarak bilmesem de, onlara büyük sevgi ve destek gönderiyorum.'

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Birincilik ünvanını bırakan UmaSofia Srivastava, ünvanı reddeden Stephanie Skinner'in gönderisine, "Sana arkadaşım dediğim için çok minnettarım. Beni her zaman bağlılığın ve dürüstlüğün karşısında kendine hayran bırakıyorsun" dedi.

Birincilik ünvanını bırakan UmaSofia Srivastava, ünvanı reddeden Stephanie Skinner'in gönderisine, "Sana arkadaşım dediğim için çok minnettarım. Beni her zaman bağlılığın ve dürüstlüğün karşısında kendine hayran bırakıyorsun" dedi.

Fiziksel ve zihinsel sağlığına öncelik vermek için bu ayın başlarında görevinden ayrılan 2023 ABD Güzeli Noelia Voigt de "Seninle tanıştığımdan beri seni sevdim ve takdir ettim. Gittiğin her yerde harika bir örnek oluşturmaya devam ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.

Fiziksel ve zihinsel sağlığına öncelik vermek için bu ayın başlarında görevinden ayrılan 2023 ABD Güzeli Noelia Voigt de "Seninle tanıştığımdan beri seni sevdim ve takdir ettim. Gittiğin her yerde harika bir örnek oluşturmaya devam ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.

Miss USA' organizasyonu zor durumda kaldı. Noelia Voigt, eylül ayında verilen 2023 ABD Güzeli (Miss USA 2023) ünvanını bu ayın başlarında bırakmıştı. Voigt, yaptığı açıklamada, "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum. Birey olarak, hayatta kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yol açan farklı şeyler deneyimleyerek büyüyoruz" demişti.

Miss USA' organizasyonu zor durumda kaldı. Noelia Voigt, eylül ayında verilen 2023 ABD Güzeli (Miss USA 2023) ünvanını bu ayın başlarında bırakmıştı. Voigt, yaptığı açıklamada, "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum. Birey olarak, hayatta kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yol açan farklı şeyler deneyimleyerek büyüyoruz" demişti.

Noelia Voigt'in ünvanı bırakmasının ardından birincilik, Savannah Gankiewicz'e devredilmişti.

Voigt'den iki gün sonra da UmaSofia Srivastava 2023 ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023) ünvanını bıraktığını açıklamış, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti.

Voigt'den iki gün sonra da UmaSofia Srivastava 2023 ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023) ünvanını bıraktığını açıklamış, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti.

Ayrıca ABD Güzellik Yarışması organizasyonunun sosyal medya direktörü Claudia Michelle de, kazananların istifasından günler önce istifa etmişti.

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Leyla

Bana verin kabul ederim :D

Aziz TORUK

verdim

ahmetpamukupaagl

bu hanımları ülkemize bekliyorum. belli ki oralarda güzelin kıymetini bilmiyorlar

CA kal

la get bizdede yatırıp seviyorlar, kız bisiklet ile 40 ülke dolaştı bize geldi mafoldu

CA kal

Ağa, kim takarsa tacı. bilinki öncekileri tehdit etmistir