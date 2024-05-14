Güzellik Kraliçesi Herkesi Şaşırtmıştı: İkinci Güzel de Tacı Reddetti
Güzellik Kraliçesi Herkesi Şaşırtmıştı: İkinci Güzel de Tacı Reddetti
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Güzellik kraliçeleri herkesin peşinden koştuğu taclarını tek tek geri vermeye başladı.
Bu ayın başında Noelia Voigt'in 'ABD Güzellik Kraliçesi' ünvanını bırakmasından iki gün sonra 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçmişti.
Şimdi 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Çünkü UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.
Şimdi 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Çünkü UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.
Rolü geri çevirme nedenini açıklayan Skinner, 2023'teki orijinal yarışmada ikinci olduktan sonra başka bir görevi kabul ettiğini belirtirken, "Sözüm benim her şeyimdir. Tayland'da yaz boyunca yurt dışında yaşamamı gerektirecek küresel bir araştırma kariyeri fırsatı için anlaşma yaptım" ifadesini kullandı.
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Birincilik ünvanını bırakan UmaSofia Srivastava, ünvanı reddeden Stephanie Skinner'in gönderisine, "Sana arkadaşım dediğim için çok minnettarım. Beni her zaman bağlılığın ve dürüstlüğün karşısında kendine hayran bırakıyorsun" dedi.
Fiziksel ve zihinsel sağlığına öncelik vermek için bu ayın başlarında görevinden ayrılan 2023 ABD Güzeli Noelia Voigt de "Seninle tanıştığımdan beri seni sevdim ve takdir ettim. Gittiğin her yerde harika bir örnek oluşturmaya devam ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.
Miss USA' organizasyonu zor durumda kaldı. Noelia Voigt, eylül ayında verilen 2023 ABD Güzeli (Miss USA 2023) ünvanını bu ayın başlarında bırakmıştı. Voigt, yaptığı açıklamada, "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum. Birey olarak, hayatta kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yol açan farklı şeyler deneyimleyerek büyüyoruz" demişti.
Voigt'den iki gün sonra da UmaSofia Srivastava 2023 ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023) ünvanını bıraktığını açıklamış, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti.
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Bana verin kabul ederim :D
verdim
bu hanımları ülkemize bekliyorum. belli ki oralarda güzelin kıymetini bilmiyorlar
la get bizdede yatırıp seviyorlar, kız bisiklet ile 40 ülke dolaştı bize geldi mafoldu
Ağa, kim takarsa tacı. bilinki öncekileri tehdit etmistir