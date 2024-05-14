Güzellik Kraliçesi Herkesi Şaşırtmıştı: İkinci Güzel de Tacı Reddetti

Stephanie Skinner ayrıca UmaSofia Srivastava ve ABD Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt'in ünvanlarından ayrılma kararlarına da değinerek şunları yazdı: 'Noelia ve Uma'nın onları istifaya yöneltmek için neler yaşadığını tam olarak bilmesem de, onlara büyük sevgi ve destek gönderiyorum.'