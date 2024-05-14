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Giresun Valiliği'nden Dikkat Çeken 'Alkol' Hamlesi: Açık Alanda Alkol Kullanımı Yasaklandı!

Giresun Valiliği'nden Dikkat Çeken 'Alkol' Hamlesi: Açık Alanda Alkol Kullanımı Yasaklandı!

Giresun Alkol
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 12:50

Giresun Valiliği açık alanda alkol tüketimini yasakladı. 2023 yılında İstanbul Valiliği de benzer bir karar almış ve söz konusu karara tepkiler yükselmişti.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Giresun Valiliği, açık alanda alkol yasağının uygulanacağı ve diğer alınan kararları açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Giresun Valiliği, açık alanda alkol yasağının uygulanacağı ve diğer alınan kararları açıkladı.

Buna göre kararda, sahilde, piknik alanında ve aracın içerisinde alkol alınması yasaklanıyor. Resmi sosyal medya hesabından duyurulan karar şu şekilde:

Buna göre kararda, sahilde, piknik alanında ve aracın içerisinde alkol alınması yasaklanıyor. Resmi sosyal medya hesabından duyurulan karar şu şekilde:

''AMAÇ: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınmıştır.''

''KAPSAM: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usül ve esasları kapsar.''

''KAPSAM: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usül ve esasları kapsar.''

''GENEL ESASLAR: Giresun il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;

''GENEL ESASLAR: Giresun il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;

a) Giresun ili sahil kısmında, kumsalda ve kayalıklarda, Aksu deresi, Batlama deresi, Büyük Güre deresi ve Küçük Güre deresi kenarında,

b) Parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda,

c) Meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerde, kale içinde ve çevresinde,

d) Piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda,

e) Her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde,

f) İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde,

g) Terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda,

h) Otogar ve terminallerde, alt veya üst geçitlerde,

i) Otoyol ve karayolları ile mahalle yollarının kenarlarında,

j) Seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde ve üzerinde,

Açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır.”

İşte o paylaşım:

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2023 yılında İstanbul Valiliği de benzer bir karar almış ve söz konusu karara tepkiler yükselmişti. Kararda İstanbul Valiliği, “alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında” kalan halka açık alanlarda içki içilmesini yasaklamıştı. İstanbul Barosu da genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

2023 yılında İstanbul Valiliği de benzer bir karar almış ve söz konusu karara tepkiler yükselmişti. Kararda İstanbul Valiliği, “alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında” kalan halka açık alanlarda içki içilmesini yasaklamıştı. İstanbul Barosu da genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.
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