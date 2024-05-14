Giresun Valiliği'nden Dikkat Çeken 'Alkol' Hamlesi: Açık Alanda Alkol Kullanımı Yasaklandı!

a) Giresun ili sahil kısmında, kumsalda ve kayalıklarda, Aksu deresi, Batlama deresi, Büyük Güre deresi ve Küçük Güre deresi kenarında,

b) Parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda,

c) Meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerde, kale içinde ve çevresinde,

d) Piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda,

e) Her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde,

f) İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde,

g) Terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda,

h) Otogar ve terminallerde, alt veya üst geçitlerde,

i) Otoyol ve karayolları ile mahalle yollarının kenarlarında,

j) Seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde ve üzerinde,

Açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır.”