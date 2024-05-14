Giresun Valiliği'nden Dikkat Çeken 'Alkol' Hamlesi: Açık Alanda Alkol Kullanımı Yasaklandı!
Giresun Valiliği'nden Dikkat Çeken 'Alkol' Hamlesi: Açık Alanda Alkol Kullanımı Yasaklandı!
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Giresun Valiliği, açık alanda alkol yasağının uygulanacağı ve diğer alınan kararları açıkladı.
Buna göre kararda, sahilde, piknik alanında ve aracın içerisinde alkol alınması yasaklanıyor. Resmi sosyal medya hesabından duyurulan karar şu şekilde:
''KAPSAM: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usül ve esasları kapsar.''
''GENEL ESASLAR: Giresun il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;
İşte o paylaşım:
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2023 yılında İstanbul Valiliği de benzer bir karar almış ve söz konusu karara tepkiler yükselmişti. Kararda İstanbul Valiliği, “alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında” kalan halka açık alanlarda içki içilmesini yasaklamıştı. İstanbul Barosu da genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.
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