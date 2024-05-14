Yurt Dışı Programını Hayata Geçirdi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kafilesi 10 Günde Üç Ülke Gezdi
Yurt Dışı Programını Hayata Geçirdi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kafilesi 10 Günde Üç Ülke Gezdi
Yurt dışı programını hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kafilesi, 10 günde üç ülkeyi gezdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirleri duyurmuştu. Buna göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulurken, toplu taşıma olan yerlerde personel servisinin kaldırılmasına karar verilmişti.
Kamuda yeni dönem başlarken, bakanlıklara tasarruf tedbirlerine ilişkin uyulması gereken kurallar gönderilirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise yurt dışı programını hayata geçirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kafilesinin 12 Nisan-23 Nisan döneminde 10 günde üç ülke gezdiği öğrenildi.
Heyetin İtalya’da, İtalya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) genel kuruluna katıldığı bildirildi. Diyanet Vakfı’nın genel kurulu için geldiği İtalya’da Erbaş, Papa Fransuva ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
16 Nisan’a kadar İtalya’da kaldığı öğrenilen Erbaş’ın, 22 Nisan günü ise Irak'a gittiği belirtildi. Erbaş’ın Irak ziyaretinde heyette, Dış İlişkiler Daire Başkanı ile özel kalemi ve koruma ekibi yer aldı. Erbaş Bağdat’ta Irak Şii Vakfı Divanı Başkanı Haydar Hasan Şimmari ile buluşarak vakfın faaliyetlerini dinledi. Erbaş’ın Irak’tan sonraki adresi Suudi Arabistan oldu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenen ve 50'yi aşkın Müslüman ülkeden ilim insanının bir araya geldiği toplantıya katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı kafilesinin, “Temaslarda bulunmak üzere” gerçekleştirdiği geziler kurum bütçesinden karşılanıyor. Gidilen ülkeye göre heyetteki her bir isme döviz cinsinden günlük harcırah veriliyor.
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