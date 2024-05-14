Yurt Dışı Programını Hayata Geçirdi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kafilesi 10 Günde Üç Ülke Gezdi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Nisan’da İtalya’ya gitti. İtalya gezisinde Erbaş’a, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü eşlik etti.