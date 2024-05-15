Polonya Başkanı Donald Tusk, Ülkenin Kapısını Sığınmacılara Kapattı: ''Hiçbir Şey İçin Para Ödemeyeceğiz''

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin kapılarını sığınmacılara kapattı. Ülkesinin yüzbinlerce Ukrayna ve Belaruslu sığınmacı aldığını vurgulayan Tusk, AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceklerini, buna karşılık para da ödemeyeceklerini açıkladı.