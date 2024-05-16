Böylesi Hiç Görülmedi: Evlenmek İçin Otobüs Durağına İlan Astı: "Lise Terkler Arasın"

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi’nin üst kısmında kalan otobüs durağına asılan bir ilan dikkat çekti. İlanda 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' ifadelerinin yer alması görenleri şoke etti.