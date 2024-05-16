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Böylesi Hiç Görülmedi: Evlenmek İçin Otobüs Durağına İlan Astı: "Lise Terkler Arasın"

Böylesi Hiç Görülmedi: Evlenmek İçin Otobüs Durağına İlan Astı: "Lise Terkler Arasın"

Eskişehir telefon kayıt Lise
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 09:06

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi’nin üst kısmında kalan otobüs durağına asılan bir ilan dikkat çekti. İlanda 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' ifadelerinin yer alması görenleri şoke etti. 

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Durakta otobüs bekleyen bazı vatandaşlar yazıyı şaşkınlıkla okudu. İlanın gerçekten eş bulmak için mi yoksa şaka amaçlı mı asıldığı bilinmezken ilandaki numaralara cevap verilmediği öğrenildi.

Durakta otobüs bekleyen bazı vatandaşlar yazıyı şaşkınlıkla okudu. İlanın gerçekten eş bulmak için mi yoksa şaka amaçlı mı asıldığı bilinmezken ilandaki numaralara cevap verilmediği öğrenildi.

Durak önünden geçerken yazıyı fark eden Bahattin Demirçalı, ilan karşısında şaşırdı. Durumun şaka olmasını ümit ettiğini belirten Demirçalı, “Bunu görünce insan üzülüyor” dedi.

Durak önünden geçerken yazıyı fark eden Bahattin Demirçalı, ilan karşısında şaşırdı. Durumun şaka olmasını ümit ettiğini belirten Demirçalı, “Bunu görünce insan üzülüyor” dedi.

“Telefon numarası da yazmışlar. Herhalde şakadır diye düşünmek istiyorum'' diyen Demirçalı sözlerine şöyle devam etti: ''Ya da birisi birisinden intikam almak için yapmamıştır inşallah. Eğer gerçekten bu kadar çaresizlikse ben üzüldüm. Bu güzel bir şey değil. Hem komik hem güzel değil. Hakikaten medeni cesaret kalmamış. Kağıtta, 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' yazıyor. Bir de iki tane telefon numarası bırakmış. Kimin telefonu bilmiyorum ama hakikaten komik. Ben şaka olduğunu düşünüyorum, inşallah sosyal deneydir diye inanmak istiyorum. Yani bu kadar da olmaz.”

“Telefon numarası da yazmışlar. Herhalde şakadır diye düşünmek istiyorum'' diyen Demirçalı sözlerine şöyle devam etti: ''Ya da birisi birisinden intikam almak için yapmamıştır inşallah. Eğer gerçekten bu kadar çaresizlikse ben üzüldüm. Bu güzel bir şey değil. Hem komik hem güzel değil. Hakikaten medeni cesaret kalmamış. Kağıtta, 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' yazıyor. Bir de iki tane telefon numarası bırakmış. Kimin telefonu bilmiyorum ama hakikaten komik. Ben şaka olduğunu düşünüyorum, inşallah sosyal deneydir diye inanmak istiyorum. Yani bu kadar da olmaz.”

İşte o anlar:

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