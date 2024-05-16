Ortalık Karıştı: Fransa’nın Özerk Bölgesinde OHAL İlan Edildi
Ortalık Karıştı: Fransa’nın Özerk Bölgesinde OHAL İlan Edildi
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesinde şiddet olayları tırmanıyor.
Fransa Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Başkakan Gabriel Attal'ın, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin (OHAL) ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için kararname sunduğunu belirtti.Thevenot, bu kapsamda devletin Yeni Kaledonya'daki yetkilerinin güçlendirileceğini ifade ederek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulayabileceğini anlattı.
Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe gireceğini duyuran Thevenot, OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceğini kaydetti. Thevenot, Attal'ın, Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz masasına başkanlık edeceğini aktardı.Attal daha sonra Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin kurulan Bakanlar Arası Kriz Masasına katıldı.
Attal, toplantının başında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti. Başbakan Attal, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin, yarın yerel saatle 08.30'da Bakanlar Arası Kriz Masasının İçişleri Bakanlığında yeniden toplanması için talimat verdi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine Yeni Kaledonya'da 2 bağımsızlık yanlısı ev hapsine alındı.
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor. Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı. Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.
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