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Büyük İddia! AK Parti'de Köklü Değişim Hazılığı Başladı: Erdoğan, 5 Genel Başkan Yardımcısını Görevden Alacak

Büyük İddia! AK Parti'de Köklü Değişim Hazılığı Başladı: Erdoğan, 5 Genel Başkan Yardımcısını Görevden Alacak

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 10:46

AK Parti’de kongreye yeni bir kadro ile gitmek için harekete geçildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre, En az beş genel başkan yardımcısının görevden alınacağı iddia edildi.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ve AK Parti kulislerinde gergin anlar yaşanırken, gündeme bomba bir iddia düştü.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ve AK Parti kulislerinde gergin anlar yaşanırken, gündeme bomba bir iddia düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamaması sonrası değişim ve yenilenmeye gitme kararı aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı için düğmeye basıldığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamaması sonrası değişim ve yenilenmeye gitme kararı aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı için düğmeye basıldığı iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre, parti kaynakları genel merkezde en az 5 genel başkan yardımcısının görevden alınacağı, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceği iddia edildi.

Ayrıca değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği ifade edilirken, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı da belirtildi.

Ayrıca değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği ifade edilirken, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı da belirtildi.
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Demirel can

acaba şimdikiler doydu yenilerini mi doyurmak istiyor reis

merve

İçine kurt mu düştü cumhurum başkanım 😁

palpito...

Reis yeni seyler deniyor, rast gele :D