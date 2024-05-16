Büyük İddia! AK Parti'de Köklü Değişim Hazılığı Başladı: Erdoğan, 5 Genel Başkan Yardımcısını Görevden Alacak
Büyük İddia! AK Parti'de Köklü Değişim Hazılığı Başladı: Erdoğan, 5 Genel Başkan Yardımcısını Görevden Alacak
AK Parti’de kongreye yeni bir kadro ile gitmek için harekete geçildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre, En az beş genel başkan yardımcısının görevden alınacağı iddia edildi.
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ve AK Parti kulislerinde gergin anlar yaşanırken, gündeme bomba bir iddia düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamaması sonrası değişim ve yenilenmeye gitme kararı aldığının konuşulduğu kulislerde, köklü değişim hazırlığı için düğmeye basıldığı iddia edildi.
Ayrıca değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği ifade edilirken, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı da belirtildi.
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acaba şimdikiler doydu yenilerini mi doyurmak istiyor reis
İçine kurt mu düştü cumhurum başkanım 😁
Reis yeni seyler deniyor, rast gele :D