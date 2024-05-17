5 Yaşındaki Çocuk Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti: Son Sözü "Anne Beni Bir Şey Isırdı" Oldu
5 Yaşındaki Çocuk Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti: Son Sözü "Anne Beni Bir Şey Isırdı" Oldu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kınay'ın son sözü, 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu.
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Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürülmesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.
Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.
Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.
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