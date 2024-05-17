Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kendisini Eleştirenlere Tepki: "Selahattin Demirtaş ve Can Atalay Bizimdir"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla karara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu’nun mesajına HDP’li vekiller başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘dokunulmazlıkların kaldırılması süreci’ni işaret ederek, hedef gösterdi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha geldi.