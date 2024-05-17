Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kendisini Eleştirenlere Tepki: "Selahattin Demirtaş ve Can Atalay Bizimdir"
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kendisini Eleştirenlere Tepki: "Selahattin Demirtaş ve Can Atalay Bizimdir"
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla karara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu’nun mesajına HDP’li vekiller başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘dokunulmazlıkların kaldırılması süreci’ni işaret ederek, hedef gösterdi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kobani Davası’nda verilen cezalar muhalefetin ve kamuoyunun tepkisini çekti. Davada Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 32 yıl 9 ay, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e 10 yıl hapis cezası verildi.
Kılıçdaroğlu yaptığı yeni paylaşımda 'dokunulmazlıkların kaldırması' konusunda kendisini eleştirenlere sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün, Sayın Demirtaş’ın da Sayın Can Atalay'ın da ve diğer bütün siyasi tutsakların da ödedikleri bedelin kaynağı dokunulmazlıkların kalkması değil, baskıcı hükümetin karşısında, halkın yanında dik durmalarıdır!" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
''Hiç lafı eğip bükmeden söylemek isterim ki: Mevcut iktidara benim dışımda "Diktatör" diyebilen bir siyasi lider görmediğim gibi, bırakın “Diktatör” demeyi; bu hukuksuz karara karşı çıkıyor olmanın yolunu, Erdoğan'ı eleştirmekten korktukları için, "Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkları kaldırdı" diyerek bulanları acıyarak izliyorum.''
1- Terör suçu dokunulmazlık kapsamında değildir. Ayrıca Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının işlediği veya kendilerine isnat edilebilecek bir terör suçu da yoktur. Sayın Demirtaş savunmasında da vurguladığı üzere demokrasi ve barış savunucusudur.
3- Ve aynı irade hukuksuz, etik dışı, vicdansız bir yargılamayla bu tutsaklığı hükme bağlamıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sayın Demirtaş'ı yalnız bırakanlardan olmayacağım. Van'da, Diyarbakır'da, Muş'ta, Samsun'da, Kayseri'de ve bütün Türkiye’de seçim dönemi ve öncesinde bana olan sevgiyi ve çok daha önemlisi demokrasiye ve adalete olan özlemi, inancı görmüş biriyim. Güzel ülkemizin varlığı ve geleceği için samimi bir şekilde siyaset yapan ve çalışan herkes için sonuna kadar mücadele ettim, ederim! Bugün, Sayın Demirtaş’ın da Sayın Can Atalay'ın da ve diğer bütün siyasi tutsakların da ödedikleri bedelin kaynağı dokunulmazlıkların kalkması değil, baskıcı hükümetin karşısında, halkın yanında dik durmalarıdır!
''En başta kendi partileri olmak üzere, arka kapılarda adaletin değil de gücün yanında olmayı seçenlere tavsiyem; samimiyetle vatansever bir anlayışta siyaset yapmaları, yapılan bütün hukuksuzlukları cesurca muhatabına söylemeleridir. Bütün siyasi partilerin içerisinde bedel ödemiş, müesses nizama karşı durmuş, milletin kötü talihi değişsin istemiş, bu uğurda mücadele etmiş bütün arkadaşlarımın haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Vatanperver Kürt halkının sevgili Başkanı Sayın Demirtaş ve Hatay halkının göz bebeği vekili Can Atalay bizimdir, timsah göz yaşlarıyla arka kapı pazarlıkçıları Erdoğan'ın olsun.''
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın