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Feci Ölüm! Oğluna Engel Olmak İstemişti: Anne Hayatını Kaybetti

Feci Ölüm! Oğluna Engel Olmak İstemişti: Anne Hayatını Kaybetti

Sakarya Benzin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 06:46

Sakarya'da kendini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isterken yaralanan anne tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 32 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Sakarya’da 18 Nisan'da, Erdoğdu Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen 42 yaşındaki Ö.Y'nin, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Sakarya’da 18 Nisan'da, Erdoğdu Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen 42 yaşındaki Ö.Y'nin, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu esnada, bunu engellemek isterken alevlerin üzerine sıçradığı 64 yaşındaki annesi M.Y, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu esnada, bunu engellemek isterken alevlerin üzerine sıçradığı 64 yaşındaki annesi M.Y, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınarak Akyazı'ya getirilen kadının cenazesi, öğle vakti Muhacirler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Hastaneden alınarak Akyazı'ya getirilen kadının cenazesi, öğle vakti Muhacirler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olay esnasında elinden yaralanan ve kaçan Ö.Y ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Olay esnasında elinden yaralanan ve kaçan Ö.Y ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
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