Nevşin Mengü'den Erdoğan'ı Kızdıracak 'Sokak Hayvanları' Paylaşımı: ''Benim Gibi Değil Demek ki Ölmeli''
Nevşin Mengü'den Erdoğan'ı Kızdıracak 'Sokak Hayvanları' Paylaşımı: ''Benim Gibi Değil Demek ki Ölmeli''
Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Meclis'te gündeme gelirken, gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından sokak köpeklerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Odatv'nin ulaştığı kulis bilgisine göre Erdoğan, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun revize edilmesi için talimat verdi.
Her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarılırken, etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisinin gündeme geldiği öğrenildi.
Sokak köpeklerinin 'uyutulmasına' ilişkin çıkan tartışmalara gazeteci Nevşin Mengün de katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nevşin Mengü, ''Sokak hayvanlarına bakış politik bir mesele. Sokak hayvanlarının öldürülmesi kampanyası yapanların İslamcı sağ ve aşırı sağdan çıkması da tesadüf değil'' dedi.
Mengü paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: ''Kendileri gibi olmayan her şeyden korkan, nefret eden; anlayamadığı, tanımadığı her şeyin yok olması gerektiğini düşünenler katliam istiyor. Sokak köpekleri öldürülsün diyenlerle kafasına ters gelen herkese vatan haini diyenler aynı kişiler: Benim gibi değil demek ki ölmeli. Benim gibi davranmıyor demek ki hain.''
İşte o paylaşım:
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