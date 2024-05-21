İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına Tepkiler Büyüyor! Gazeteci Barış Terkoğlu'dan Çok Konuşulacak Sözler Geldi

''Ama eleştirel medyanın sahipleri de yerelde kaynakları dağıtanlarla ilkeli, mesafeli, kamu çıkarını önceleyen ilişki kuramadı. Belediye vesayetinden, kamu kaynaklarını kendi siyasi kariyeri için kullanan başkanlardan bağımsız bir çizgi tutturamadı. Bir fotoğrafı değil hem geneldeki hem yereldeki rant düzenini konuşalım. O ranttan medya düzenini nasıl kurtaracağımızı konuşalım. Yoksa daha çok fotoğrafı tartışır daha çok gazetecinin dövülmesini izleriz.'