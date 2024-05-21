İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına Tepkiler Büyüyor! Gazeteci Barış Terkoğlu'dan Çok Konuşulacak Sözler Geldi
İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına Tepkiler Büyüyor! Gazeteci Barış Terkoğlu'dan Çok Konuşulacak Sözler Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45’i basın mensubu ve toplam 73 kişiyle yaptığı Roma seyahatine ilişkin tepkiler devam ederken, gazeteci Barış Terkoğlu ''Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı'' dedi.
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Sosyal medyada gündem olan seyahatin gecelik oda fiyatının 100 bin TL, toplam harcama maliyeti 10 milyon ile 15 milyon TL arası olduğu iddia edilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 45'i basın mensubu toplam 73 kişi, İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.Sosyal medya hesaplarından Roma seyahatindeki fotoğrafları paylaşan gazeteciler arasında ise İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Ertuğrul Özkök, Barış Pehlivan gibi isimler de vardı.
İBB tarafından organize edilen İtalya seyahati için ortalama 10 ila 15 milyon TL arasında bir harcama yapıldığı iddiasına ve THY'den BOEING 737 uçağının kiralandığı bilgisi de eklendi. Parco Dei Principi Grande Hotel'de bir gece konaklama ücretinin ise 80 bin TL ile 110 bin TL arasında değişiklik gösterdiği öğrenildi.
AK Parti milletvekilleri ve bakanlar lüks yaşantılarıyla sıklıkla gündeme gelirken, bu kez de oklar Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki heyete çevrildi. Konuya ilişkin Mynet'e özel röportaj veren gazeteci Barış Terkoğlu, ''Kamunun parasını kim harcıyorsa hesabı sorulmalı'' dedi.
Gazetecinin ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma seyahatiyle ilgili size davet geldi mi?'' sorusuna Terkoğlu, ''Hayır davet edilmedim'' diyerek yanıt verdi.
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''Barış Bey bu seyahatle ilgili yaşanan tartışmaları nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusuna ise Terkoğlu, "Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de en kolay dövülenler, gazeteciler. Ankara Emniyeti'nde operasyon oluyor, mafya ya da polis unutuluyor, gazeteciler sorgulanılıyor. Yargıda rüşvet kavgası yaşanıyor, hakimler ve savcılar es geçiliyor, bunu yazan gazetecilerin peşine düşülüyor. Bu tartışmada da fotoğraftaki gazeteciler adeta pataklanırken bence asıl meseleyi kaçırıyoruz.''
''Bir, gazetecilik de kamu çıkarı için yapılan bir meslek. Öte yandan ben de kamucu dünya görüşüne sahibim. Her iki açıdan da bu tartışmayı yararlı görüyorum. Zira kamunun parasını ister hükümet ister belediye harcıyor olsun, hesabının sorulması iyi bir şey. Erdoğan'ın kamu kaynaklarıyla bir zengin sınıfı yaratmasını, kendi medyasını kurmasını, kendi sosyetesini oluşturmasını gelecekte bugün muhalefette olanların tekrarlamamasının garantisi bir parti ya da bir siyasetçi olamaz. Kim mi olur?''
'''Benim paramı nasıl kullanıyorsun' sorusunu sorabilen, bunun takibini yapabilen halk olur. Bu meseleyi 'kim gitmiş, kim çağrılmış'ın ötesine taşıyacaksak, şerden hayır çıkaracaksak, sorgulamayı hem derinleştirebilmeli hem de halkın hikayesine dönüştürebilmeliyiz. İki, gazetecilik hükümet gölgesinde de belediye gölgesinde de yapılmaması gereken bir iş. Gazetecileri kovduran, sansürleyen, tutuklatan iktidar operasyonlarını defalarca anlattım. Ama son dönemde buna ek olarak eleştirel medyada da bir belediye vesayeti oluşuyor. Kimilerinin 'muhalif medya' diye tanımladığı alana sahiplik edenler, belediyelerle ilişkilerini maalesef doğru mesafede kuramıyor.''
''Gazetecilerin haber yolculuklarının biletini neden gazete-tv patronları ödememiş sorusunun çok basit bir yanıtı var: 'Çünkü öyle patronlar yok!'. Hepimiz görüyoruz, iktidar medyasının sahibi olan holdingler, medyaları sayesinde ihale zengini oldu'' diyen gazeteci Barış Terkoğlu, son olarak şunları söyledi:
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