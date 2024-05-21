Kulislerde Konuşulan Büyük İddia: Cumhurbaşkanı Danışmanı Oturtulduğu Yeri Beğenmedi, Valiyi Fırçaladı!
Kulislerde Konuşulan Büyük İddia: Cumhurbaşkanı Danışmanı Oturtulduğu Yeri Beğenmedi, Valiyi Fırçaladı!
Kulislerde konuşulan büyük bir iddia gündeme geldi. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Danışmanı'nın bir ilde katıldığı toplantıda oturtulduğu yere itiraz edip valiyle tartıştığını yazdı.
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Cumhurbaşkanı danışmanlarından birinin katıldığı bir toplantıda oturtulduğu yere itiraz edip valiyle tartıştığı iddia edildi.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgisine göre; toplantıda oturulduğu yeri beğenmeyen bir kadın Cumhurbaşkanı Danışmanı, valinin yanına giderek, “Benim yerim sizin yanınız olmalıydı. Ben cumhurbaşkanlığını temsi ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuyu Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan vali, “Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin” yanıtını aldı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının parti içi her sohbetin konusu olduğunu ifade eden Nuray Babacan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Partinin meclis grubu ve genel merkez politikalarına aykırı açıklamalar yapan, hatta zaman zaman tartışmaya giren isimlerin ayıklanması isteniyor. Son günlerde yaşanan bir olay, sayıları 45 civarında olan danışmanları yeniden hedef yaptı. Hepsinin kartvizitinde “Cumhurbaşkanı Danışmanı” yazan ve sanki “tek ve yeganeymiş” gibi muamele görmeyi isteyen bu danışman ordusundan biri, protokol krizine imza atmış. Bir kadın danışman, bir ilde katıldığı toplantıda, valinin yanına giderek, “Benim yerim sizin yanınız olmalıydı. Ben cumhurbaşkanlığını temsil ediyorum” diye oturtulduğu yere itiraz edip, valiyle tartışmış. Vali, bu konuyu cumhurbaşkanlığına taşıdığında kendisine “Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin” yanıtını almış…"
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