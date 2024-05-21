Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücüye Ödül Gibi Ceza Verildi
Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücüye Ödül Gibi Ceza Verildi
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Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar çıktı.
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki otomobil, elektrikli scooter ile giden 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit ve 17 yaşındaki arkadaşı Şimal Toprak'a çarpmıştı. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.
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