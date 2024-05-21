Korkunç Olay: Miras İçin Kayınvalidesini Uykusunda Ateşe Verdi
Korkunç Olay: Miras İçin Kayınvalidesini Uykusunda Ateşe Verdi
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Miras için kayınvalidesini öldüren kadına müebbet hapis cezası verildi.
Karen Vamplew, 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Timothy Spencer KC, davanın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu kaydetti.
Mahkeme, Vamplew'in kendisini kurtarmak için yangının düşen bir sigaradan kaynaklanmış olabileceğini iddia ettiğini ancak daha sonra yapılan testlerin, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını doğruladığını belirtti.
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