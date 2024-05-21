Korkunç Olay: Miras İçin Kayınvalidesini Uykusunda Ateşe Verdi

T24'ün haberine göre; yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlenen Elizabeth Vamplew'in banka hesabından mobil işlemle çekilen paraların, Karen Vamplew'in borçlarını ödemek ve lüks yaşamını sürdürmek için kullanıldığı öne sürüldü.