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Korkunç Olay: Miras İçin Kayınvalidesini Uykusunda Ateşe Verdi

Korkunç Olay: Miras İçin Kayınvalidesini Uykusunda Ateşe Verdi

İngiltere Cinayet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 13:15

İngiltere'de meydana gelen cinayet herkesi şoke etti. İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Karen Vamplew, 77 yaşındaki engelli kayınvalidesi Elizabeth Vamplew'i uykusunda ateşe verdikten sonra yaşlı kadının banka hesabını boşalttı. 

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Miras için kayınvalidesini öldüren kadına müebbet hapis cezası verildi.

Miras için kayınvalidesini öldüren kadına müebbet hapis cezası verildi.

T24'ün haberine göre; yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlenen Elizabeth Vamplew'in banka hesabından mobil işlemle çekilen paraların, Karen Vamplew'in borçlarını ödemek ve lüks yaşamını sürdürmek için kullanıldığı öne sürüldü.

Karen Vamplew, 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Timothy Spencer KC, davanın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu kaydetti.

Karen Vamplew, 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Timothy Spencer KC, davanın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu kaydetti.

Mahkeme, Vamplew'in kendisini kurtarmak için yangının düşen bir sigaradan kaynaklanmış olabileceğini iddia ettiğini ancak daha sonra yapılan testlerin, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını doğruladığını belirtti.

Mahkeme, Vamplew'in kendisini kurtarmak için yangının düşen bir sigaradan kaynaklanmış olabileceğini iddia ettiğini ancak daha sonra yapılan testlerin, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını doğruladığını belirtti.
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