Bakanlık Harekete Geçti! Valilikte 'Akraba Kayırma' Skandalı: Müdürlerden Birinin Kızını, Diğerinin de Kuzeni

Antalya bu olayı konuşuyor. Valilik bünyesindeki iki müdürlükte görevli müdürlerden birinin kızını, diğerinin de kuzenini mülakatla işe aldığı iddia edildi. Şikayet dilekçesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, CİMER başvurusunun incelenmesi için harekete geçti.