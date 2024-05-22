Skandal Olay! Ünlü Sunucunun 3 Yaşındaki Çocuğuna Bakıcı Şiddeti: Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun, bakıcısı tarafından darbedildiği iddia edildi. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; bakıcı hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.