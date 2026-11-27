Satrançtaki Filin Kafasında Kesik Olmasının Sebebi Bakın Ne Çıktı
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Satranç tahtasında her oyuncunun iki fili bulunuyor ve bu taşların hepsinin başında aynı çizgi var. Kesiğin neden orada olduğuna dair birkaç farklı açıklama dolaşıyor. İşte filin başındaki o küçük detayın hikayesi.
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Taşın atası Hindistan'daki savaş filleriydi ve Arapçaya geçtiğinde adı fil anlamına gelen alfil oldu.
Aynı taşa bakan biri filin dişlerini, diğeri bir piskoposun başlığını gördü ve kesik iki farklı yoruma dönüştü.
Aynı çizgi ülkeden ülkeye farklı yorumlandı ve bazı dillerde taşa bambaşka isimler verildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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