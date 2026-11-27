Satranç milattan sonra 6. yüzyılda Hindistan'dan Perslere geçtiğinde, bugünkü filin yerinde Sanskritçe adı 'gaja' olan savaş filleri vardı. Oyun Pers coğrafyasına ulaşınca taşın adı 'pil', Araplara geçince ise fil anlamına gelen 'alfil' oldu. O dönemde taşlar ya doğrudan detaylı birer fil biçiminde ya da fil sırtındaki tahtı ve dişleri simgeleyen kabartmalarla üretiliyordu.

Alfil, çaprazlama iki kare atlayabiliyor ve önündeki taşın üzerinden geçebiliyordu. Bu yüzden her alfil yalnızca sekiz kareyle sınırlıydı. Bugünkü fil ise 1200'lerin hemen ardından Courier satrancında ortaya çıktı.