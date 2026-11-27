Hayat Arkadaşını Kaç Yaşında Tanıyacaksın?
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Hayat arkadaşınla ne zaman karşılaşacağını, onun hayatına hangi yaşlarda gireceğini hiç merak ettin mi? Belki de henüz tanışmadığın biriyle aynı sokaklardan geçiyor, aynı ortamlarda bulunuyor ya da bir gün yollarınızın kesişmesini bekliyorsun. Peki, senin karakterin, ilişkilere yaklaşımın ve hayattan beklentilerin bu karşılaşmanın zamanını nasıl etkiliyor?
1. Önce cinsiyetini seç:
2. Yaşını da seç!
3. Hayatında yeni bir döneme başlarken en çok neye odaklanırsın?
4. Birinden hoşlandığında genellikle nasıl davranırsın?
5. Sence kimin aşkı daha gerçek?
6. Sence gerçek aşkı bulduğunu nasıl anlarsın?
7. Sence sağlıklı bir ilişkinin temelinde ne olmalı?
8. Hayatında ne olunca kendini tamamlanmış hissedersin?
9. Önümüzdeki beş yıl içinde hayatında en çok neyin değişmesini beklersin?
10. Bir ilişkinin geleceğe taşınabileceğini nasıl anlarsın?
15-16!
19-21!
23-25!
26-27!
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