20. yüzyılın ikinci yarısında uzay yarışı sürerken ABD ve Sovyetler Birliği başka bir yarışa da girdi. Bu kez hedef yerin içine doğru ilerlemek, hatta mümkünse manto tabakasına ulaşmaktı.

ABD işe yeni başlamıştı ki Kongre ödeneği kesti. Sovyetler ise devam etti.

Sovyet bilim insanları Rusya'nın kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi'nin üstünde bir yer seçti. Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu projesi, bilim insanlarını ve sondajcıları 1970'ten 1994'e kadar bu uzak bölgede barındırdı.

Kuyu Murmansk bölgesinde, 27 katlık bir kule yapısının altında açıldı.