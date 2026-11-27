Yerin 12 Kilometre Altına Delik Açtılar: Durdurmak Zorunda Kaldılar
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Sovyet bilim insanları 1970'te Rusya'nın Kola Yarımadası'nda, yerkabuğunun içine bugüne kadar açılmış en derin kuyuyu açmaya başladı. Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu 12 kilometreyi aşarak okyanusun en derin noktasından bile aşağıya indi. Yer altında mikroskobik fosiller, sıcak su ve gazlar buldular. Ama sıcaklık beklenenin neredeyse iki katına çıkınca sondaj 1994'te durdu.
Uzay yarışının öteki yüzü yerin içine doğru bir yarıştı
Kuyu 12 kilometreyi aşarak okyanusun en derin noktasının altına indi
Sondajcılar yerin altında fosil, sıcak su ve gaz buldu
Sıcaklık 180 dereceyi bulunca sondaj durduruldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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