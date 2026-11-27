Alperen Şengün NBA'in MVP Yarışında Yeni Bir Basamak Daha Yükseldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'in En Değerli Oyuncu yarışında yükselişini sürdürdü. Ligin 27 Kasım'da güncellenen MVP sıralamasında 24 yaşındaki pivot geçen haftaya göre daha yukarıda yer aldı. Şengün'ün üzerindeki isimler arasında Luka Doncic ve Nikola Jokic gibi yıldızlar bulunuyor.
Alperen MVP sıralamasında beşinci sıraya yükseldi.
Zirvede Luka Doncic yer alıyor.
Suns karşısında triple-double yaptı.
Sezon ortalaması 22 sayı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın