Alperen Şengün, güncellenen MVP listesinde 6. basamaktan 5. sıraya çıkarken Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum ve Shai Gilgeous-Alexander gibi yıldızların önünde yer aldı. Milli basketbolcu, Houston Rockets'ta sayı, ribaunt ve asist kategorilerinin üçünde de takımına liderlik ediyor. Geçen hafta altıncı sırada bulunan pivot, böylece ligin en iyi beş MVP adayı arasına girdi.