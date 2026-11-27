Bağırsakları Hareketlendiren 7 Besin
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Soğuk ayların öne çıkan yiyeceklerinden tatlı patates, orta boy fırınlanmış bir porsiyonda 3,76 gram lif sunarak günlük lif ihtiyacının yaklaşık yüzde 13’ünü karşılıyor. Ancak sindirim düzenini güçlendirmek ve sofradaki lif oranını artırmak isteyenler için porsiyon başına daha yüksek değerlere ulaşan farklı seçenekler de öne çıkıyor.
1. Chia Tohumu
2. Mercimek
3. Siyah Fasulye
4. Enginar
5. Avokado
6. Armut
7. Yeşil Bezelye
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