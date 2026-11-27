Yarım su bardağı pişmiş yeşil bezelye, 4,4 gram lif ile günlük ihtiyacın yüzde 16’sını karşılıyor. Çözünmeyen lif yapısıyla sindirim düzenine katkı veren bezelye; bitkisel protein, C vitamini ve K vitamini değerleriyle de öne çıkıyor.

Lif Alımını Artırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yaş ve cinsiyete göre farklılaşmakla birlikte yetişkinlerin günlük ortalama 22 ila 34 gram lif alması gerekiyor. Lif tüketimini yükseltirken gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin önüne geçmek için şu adımların uygulanması öneriliyor:

Kademeli geçiş: Lifli besinleri öğünlere aniden yüklenmek yerine zamana yayarak ekleyin.

Yeterli su tüketimi: Lifin sindirim kanalında verimli çalışabilmesi için gün boyu bol su için.

Küçük mutfak değişiklikleri: Beyaz ekmek yerine tam tahıllı seçeneklere yönelmek ya da yemeklerdeki etin bir bölümünü baklagillerle değiştirmek günlük hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor.