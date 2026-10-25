Bu İlişkide Kendin misin, Yoksa Olman Beklenen Kişi mi?

Sevgilinin yanında kendini sürekli kanıtlamak zorunda hissetmiyorsun. Her zaman mükemmel görünmek, her konuda anlaşmak veya bütün beklentileri karşılamak gibi bir yük taşımadan ilişki kurabiliyorsun. Bu, aranızda güven ve kabul duygusunun bulunduğuna işaret edebilir. Sevilmek için kişiliğini yeniden şekillendirmen gerekmediğini biliyorsun.

Yine de kendin olmak, hiç taviz vermemek demek değil. Sağlıklı bir ilişkide iki kişi de zaman zaman birbirine uyum sağlar; önemli olan bu uyumun tek taraflı olmaması. Kendi ihtiyaçlarını ifade ederken sevgilinin ihtiyaçlarına da yer açabiliyorsan ilişkinizde güçlü bir denge kurmuş olabilirsiniz. Kendini rahat hissetmen, bu ilişkinin bütün sorunlardan uzak olduğu anlamına gelmez ama önemli bir başlangıçtır.