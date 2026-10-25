article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Bu İlişkide Kendin misin, Yoksa Olman Beklenen Kişi mi?

Bu İlişkide Kendin misin, Yoksa Olman Beklenen Kişi mi?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
25.10.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir ilişkinin sana iyi gelip gelmediğini anlamak için her zaman büyük tartışmalara, kırgınlıklara ya da romantik anlara bakman gerekmez. Bazen asıl cevap, sevgilinin yanındayken nasıl biri olduğunda saklıdır. Düşüncelerini rahatça söyleyebiliyor musun? En tuhaf hallerini göstermekten çekiniyor musun? Yoksa yanlış anlaşılmamak, onu kaybetmemek ya da tartışma çıkarmamak için kendini sürekli kontrol mü ediyorsun?

Haydi öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sevgilinin yanında saçmalamaktan, çocukça davranmaktan veya komik görünmekten çekinmiyor musun?

2. Bir şeye kırıldığında, onun tepkisinden korkmadan bunu dile getirebiliyor musun?

3. Sevgilinin hoşuna gitmeyecek bir fikir söylediğinde kendini suçlu hissetmiyor musun?

4. Arkadaşlarınla, ailenle veya tek başına vakit geçirmek istediğinde bunu rahatça söyleyebiliyor musun?

5. Onun yanında her zaman güzel, bakımlı, neşeli ya da güçlü görünmek zorunda hissetmiyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir konuda anlaşamadığınızda kendi fikrini sırf tartışma çıkmasın diye değiştirmiyor musun?

7. Sevgilinin seni yanlış anlayabileceğini düşünerek mesajlarını veya cümlelerini defalarca kontrol etmiyor musun?

8. İlişkinin başındaki halinden farklılaştığını, kendi ilgi alanlarından ve alışkanlıklarından uzaklaştığını hissetmiyor musun?

9. Onun yanında üzgün, kaygılı veya enerjisiz olduğunda bu halini saklamak zorunda kalmıyor musun?

10. Hayır demek istediğinde, sırf onu kaybetmemek veya üzmemek için evet demiyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevilmek İçin Kendini Fazla Bastırıyor Olabilirsin

Bu cevaplar, sevgilinin yanındayken kendini özgürce ifade etmekte zorlandığını düşündürebilir. Onun neye kızacağını tahmin etmeye çalışıyor, kendi isteklerini dile getirmekten kaçınıyor veya ilişkinin bozulmaması için sürekli uyum sağlayan taraf oluyorsan zamanla kendi sesini duymakta zorlanabilirsin. Belki de ilişkinin huzurlu görünmesi için ne kadar çaba harcadığını fark etmiyorsun. Fakat burada kendini suçlaman gereken bir durum yok. Bazen geçmiş deneyimlerimiz, reddedilme korkumuz veya çatışmadan kaçınma alışkanlığımız ilişkilerde nasıl davrandığımızı etkiler. Önemli olan bu davranışların sana ne hissettirdiğini fark etmek. Bir ilişkide kendin olmak için sürekli izin istemen gerekiyorsa, bunu görmezden gelme. Duygularını güvenle paylaşabilmek, sınırlarına saygı duyulması ve hayır dediğinde cezalandırılmamak temel ihtiyaçlardır. İlişkinin içinde kendine yeniden yer açmayı hak ediyorsun.

Aşkın İçinde Kendine Yer Açabiliyorsun

Sevgilinin yanında kendini sürekli kanıtlamak zorunda hissetmiyorsun. Her zaman mükemmel görünmek, her konuda anlaşmak veya bütün beklentileri karşılamak gibi bir yük taşımadan ilişki kurabiliyorsun. Bu, aranızda güven ve kabul duygusunun bulunduğuna işaret edebilir. Sevilmek için kişiliğini yeniden şekillendirmen gerekmediğini biliyorsun.

Yine de kendin olmak, hiç taviz vermemek demek değil. Sağlıklı bir ilişkide iki kişi de zaman zaman birbirine uyum sağlar; önemli olan bu uyumun tek taraflı olmaması. Kendi ihtiyaçlarını ifade ederken sevgilinin ihtiyaçlarına da yer açabiliyorsan ilişkinizde güçlü bir denge kurmuş olabilirsiniz. Kendini rahat hissetmen, bu ilişkinin bütün sorunlardan uzak olduğu anlamına gelmez ama önemli bir başlangıçtır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın