Bu İlişkide Kendin misin, Yoksa Olman Beklenen Kişi mi?
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Bir ilişkinin sana iyi gelip gelmediğini anlamak için her zaman büyük tartışmalara, kırgınlıklara ya da romantik anlara bakman gerekmez. Bazen asıl cevap, sevgilinin yanındayken nasıl biri olduğunda saklıdır. Düşüncelerini rahatça söyleyebiliyor musun? En tuhaf hallerini göstermekten çekiniyor musun? Yoksa yanlış anlaşılmamak, onu kaybetmemek ya da tartışma çıkarmamak için kendini sürekli kontrol mü ediyorsun?
Haydi öğrenelim!
1. Sevgilinin yanında saçmalamaktan, çocukça davranmaktan veya komik görünmekten çekinmiyor musun?
2. Bir şeye kırıldığında, onun tepkisinden korkmadan bunu dile getirebiliyor musun?
3. Sevgilinin hoşuna gitmeyecek bir fikir söylediğinde kendini suçlu hissetmiyor musun?
4. Arkadaşlarınla, ailenle veya tek başına vakit geçirmek istediğinde bunu rahatça söyleyebiliyor musun?
5. Onun yanında her zaman güzel, bakımlı, neşeli ya da güçlü görünmek zorunda hissetmiyor musun?
6. Bir konuda anlaşamadığınızda kendi fikrini sırf tartışma çıkmasın diye değiştirmiyor musun?
7. Sevgilinin seni yanlış anlayabileceğini düşünerek mesajlarını veya cümlelerini defalarca kontrol etmiyor musun?
8. İlişkinin başındaki halinden farklılaştığını, kendi ilgi alanlarından ve alışkanlıklarından uzaklaştığını hissetmiyor musun?
9. Onun yanında üzgün, kaygılı veya enerjisiz olduğunda bu halini saklamak zorunda kalmıyor musun?
10. Hayır demek istediğinde, sırf onu kaybetmemek veya üzmemek için evet demiyor musun?
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