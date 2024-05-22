Milyonlarca Emekliyi Yakından İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: Ücretsiz Kullanımına Açılacak

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan emeklilere yönelik çalışmada ilk adım atıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.