Ankara Emniyetinde Neler Oluyor? Ayhan Bora Kaplan Davasında Kritik Gelişme: Bir Komiser Daha Gözaltına Alındı

Mahkeme heyetinden söz isteyen tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, 'Bir vatandaşa devletin memurlarının kumpas kurmaması gerekir. Bana ‘bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver’ dediler vermedim. Bu bir kumpastır. Bunların başında bir savcı vardır. Mazlumların ahını aldılar. Allah'tan korkmuyorlar. Kuldan utanmıyorlar.' diye konuştu.