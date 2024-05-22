Ankara Emniyetinde Neler Oluyor? Ayhan Bora Kaplan Davasında Kritik Gelişme: Bir Komiser Daha Gözaltına Alındı
Ankara Emniyetinde Neler Oluyor? Ayhan Bora Kaplan Davasında Kritik Gelişme: Bir Komiser Daha Gözaltına Alındı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. gözaltına alındı.
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile birlikte Ankara Emniyetinde ortalık karıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.
Bu arada soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K., delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 20’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
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