Biyografik filmlerin en zor yanlarından biri, izleyicinin zihninde yer etmiş gerçek bir ismi perdede inandırıcı şekilde canlandırmak. Sosyal medyada paylaşılan bir karşılaştırmada, gerçek kişilere hayat veren oyuncular canlandırdıkları isimlerle yan yana geldi. Ana de Armas'tan Meryl Streep'e uzanan listede, Oscar'lı dönüşümler de var, yeni kuşağa ait dizi performansları da.