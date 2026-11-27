Gerçek Kişilere Hayat Veren 20 Oyuncu ve Canlandırdıkları İsimlerle İnanılmaz Benzerlikleri
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Biyografik filmlerin en zor yanlarından biri, izleyicinin zihninde yer etmiş gerçek bir ismi perdede inandırıcı şekilde canlandırmak. Sosyal medyada paylaşılan bir karşılaştırmada, gerçek kişilere hayat veren oyuncular canlandırdıkları isimlerle yan yana geldi. Ana de Armas'tan Meryl Streep'e uzanan listede, Oscar'lı dönüşümler de var, yeni kuşağa ait dizi performansları da.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ana de Armas, Blonde'da Marilyn Monroe'ya hayat verdi.
Elizabeth Debicki, The Crown'da Prenses Diana'yı canlandırdı.
Jennifer Lopez, Selena filminde Selena Quintanilla oldu.
Nicole Kidman, The Hours'da Virginia Woolf'a dönüştü.
Andra Day, The United States vs. Billie Holiday filminde Billie Holiday'i oynadı.
Penélope Cruz, American Crime Story'de Donatella Versace'ye hayat verdi.
Helen Mirren, The Queen'de Kraliçe II. Elizabeth'i canlandırdı.
Margot Robbie, I, Tonya'da Tonya Harding'e dönüştü.
Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye'de Tammy Faye Bakker'ı oynadı.
Cate Blanchett, The Aviator'da Katharine Hepburn'ü canlandırdı.
Salma Hayek, Frida'da Frida Kahlo'ya hayat verdi.
Renée Zellweger, Judy'de Judy Garland'ı canlandırdı.
Natalie Portman, Jackie'de Jackie Kennedy'ye dönüştü.
Marion Cotillard, La Vie en Rose'da Édith Piaf'ı oynadı.
Meryl Streep, The Iron Lady'de Margaret Thatcher'ı canlandırdı.
Charlize Theron, Monster'da Aileen Wuornos'a hayat verdi.
Angelina Jolie, Maria'da Maria Callas'ı canlandırdı.
Amanda Seyfried, The Dropout'ta Elizabeth Holmes'a dönüştü.
Lady Gaga, House of Gucci'de Patrizia Reggiani'yi oynadı.
Lily James, Pam & Tommy'de Pamela Anderson'a dönüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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