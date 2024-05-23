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MSB'den Acı Haber: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

MSB'den Acı Haber: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

Şehit Operasyon Pençe-Kılıç
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 06:30

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat ZORBA, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat ZORBA, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın bekar ve 5 erkek 2 kız 7 kardeş olduğu, ayrıca Sedat Zorba adında ikizi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtilirken defin saatin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın bekar ve 5 erkek 2 kız 7 kardeş olduğu, ayrıca Sedat Zorba adında ikizi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin gün içinde defin edileceği belirtilirken defin saatin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.
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