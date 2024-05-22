Yabancı Uyruklu Kadın, 'Bunların Hepsi Şerefsiz' Diyerek Plastik Su Şişesi Fırlatmıştı: Serbest Bırakıldı!

Sosyal medyaya düşen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Eskişehir'de bebek arabası ve 2 çocukla birlikte bindiği tramvayda, 'Bunların hepsi şerefsiz' diyerek yolculara elindeki plastik su şişesiyle saldırmaya çalışan Suriye uyruklu R.M. adlı kadın, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.