Yabancı Uyruklu Kadın, 'Bunların Hepsi Şerefsiz' Diyerek Plastik Su Şişesi Fırlatmıştı: Serbest Bırakıldı!
Yabancı Uyruklu Kadın, 'Bunların Hepsi Şerefsiz' Diyerek Plastik Su Şişesi Fırlatmıştı: Serbest Bırakıldı!
Sosyal medyaya düşen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Eskişehir'de bebek arabası ve 2 çocukla birlikte bindiği tramvayda, 'Bunların hepsi şerefsiz' diyerek yolculara elindeki plastik su şişesiyle saldırmaya çalışan Suriye uyruklu R.M. adlı kadın, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu R.M. adlı kadın, önceki gün bebek arabası ve 2 çocukla birlikte kent merkezinden tramvaya bindi.
Bir süre sonra çevresindekilerle tartışan R.M., onlara yönelik hakaretlerde bulundu. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde R.M., "Bunların hepsi şerefsiz" diyerek elindeki plastik su şişesini de tartıştığı kişilere fırlattı. R.M., yolcuların tepkisiyle Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre durağında tramvaydan indirildi.
Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M.’yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan R.M., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan R.M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İşte o anlar:
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