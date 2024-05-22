Tam 81 Gün Otelde Konakladı, Önce Kız Arkadaşı Sonra Kendisi Kaçtı: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Tam 81 Gün Otelde Konakladı, Önce Kız Arkadaşı Sonra Kendisi Kaçtı: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
İddiaya göre, Arnavutköy’deki bir otelde kız arkadaşıyla birlikte 81 gün konaklayan çiftin, konaklama ücretinin bir kısmını ödemeden kaçtı. Otel’e kimlik ve pasaportu bırakarak çiftin kaçtıklar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Edinilen bilgiye göre; Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir otele 11 Mart tarihinde Özbek kız arkadaşı Zarnıgor C. ile gelen Mustafa Emrah A. isimli şahıs otelde 81 gün konakladı.
Konakladığı günlerin bir kısmının ücretini ödeyen Altunbaş iddiaya göre son günlerde otel yönetiminin ücreti istemesi üzerine 13 Mayıs tarihinde önce kız arkadaşını otelden çıkarttı daha sonra geri geleceğini söyleyerek kendisi çıktı. Otel’de pasaport ve kimliğini bırakıp çıkan şahıs ortadan kayboldu. Otel işletmecisi olan Ayşegül Saçan borcunu ödemeyen şahsı aradıklarında kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etti.
Otelde sevgilisiyle birlikte 81 gün konaklayan şahsın, otel yönetiminin ödeme talep etmesi üzerine gece saatlerinde personelleri oyalayarak önce sevgilisini daha sonra geri geleceğini beyan ederek kendisinin otelden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaşananlar üzerine işletmeci Ayşegül Saçan polise giderek durumdan şikayetçi oldu.
“Müşterimiz otele gelip kız arkadaşıyla birlikte konaklamak istediğini belirttikten sonra biz gerekli pasaport ve kimlik bilgilerini alarak kayıtlarını yaptık ve odalarını teslim ettik. İlk başlarda ödemelerini yapıyorlardı en son 19 Nisan tarihinde bize son ödemelerini yaptılar. Biz daha sonra ödeme yapmadıkları için kendilerinden ödeme yapmalarını talep ediyoruz. Ara ara hatırlatıyoruz ama daimi müşterimiz olduğu için kendilerini sıkıştırmak istemedik'' diyen işletmeci Ayşegül Saçan, sözlerine şöyle devam etti:
''Biz her söylediğimizde bizi oyaladı en son 13 Mayıs tarihinde sabah 06.15'te buradaki personelimi oyalayarak kız arkadaşını çıkartıyor sonra kendisi çıkıyor. Önce kız arkadaşını çıkartıyor ve erkek şahıs tekrar odaya geleceğini söyleyerek odadan çıkıyor ve odada eşyaları olduğunu belirtmiş. Biz şüphelendik odayı kontrol etmek istediğimizde bütün eşyalarını boşalttıklarını tespit ettik. Biz tekrar ulaşmaya çalıştık şahsa ve ulaşamadık bize bildirdikleri ev adresi ve yakınlarının numarasını bırakmışlardı. Bizde o adrese gittik ödeme yapmalarını isteyecektik. Gittiğimiz adreste kendisi yoktu annesi aradı ve ulaştı bizim geldiğimizi söyleyince bize küfür ve hakaretler etti. Bizi tehdit ettiler ve kendileriyle görüşemedik. Toplamda 44 bin 500 TL borçları vardı, bize ödeme yapmadıkları miktar şu anda 22 bin TL”
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İşte o anlar:
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