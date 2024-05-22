Tam 81 Gün Otelde Konakladı, Önce Kız Arkadaşı Sonra Kendisi Kaçtı: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İddiaya göre, Arnavutköy’deki bir otelde kız arkadaşıyla birlikte 81 gün konaklayan çiftin, konaklama ücretinin bir kısmını ödemeden kaçtı. Otel’e kimlik ve pasaportu bırakarak çiftin kaçtıklar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.