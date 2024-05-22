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Bölgenin Kâbusu Görüntülendi! Kanalda Obruk Oluştu: "Bu Tarz Görüntüler Devam Edecek"

Bölgenin Kâbusu Görüntülendi! Kanalda Obruk Oluştu: "Bu Tarz Görüntüler Devam Edecek"

cep telefonu Konya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 12:50

Bölge halkının kâbusu haline gelen obruk bu kez saniye saniye görüntülendi. Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. Kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda göçük oldu.

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Obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu. İhbarla bölgeye DSİ ekipleri gönderildi.

Obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu. İhbarla bölgeye DSİ ekipleri gönderildi.

Apa Barajı'ndan gelen 47 metreküplük su çıkışı kesilirken, ekipler bölgede çalışma başlattı. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, bu obrukların karstik bir olay olduğunu belirterek sözlerine devam etti:

Apa Barajı'ndan gelen 47 metreküplük su çıkışı kesilirken, ekipler bölgede çalışma başlattı. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, bu obrukların karstik bir olay olduğunu belirterek sözlerine devam etti:

"Bölgede daha önce oluşmuştu. Teknik olarak obruk. Bunun devam edeceğini öngörmüştük. 'Vatandaşlar, ziyaret amaçlı da olsa kanala girmesin' demiştik. Bunun bir müddet daha devam edeceğini öngörüyoruz.Alttaki boşlukları tam olarak izleme şansımız da olmadı. DSİ, daha önce oluşanlara müdahale yaptı. Detaylı bir araştırma yapılmadı. Net olarak şurada olur, burada olur tahmininde bulunamayız ama kanal içinde muhtemelen bu tarz görüntüler bir süre daha devam edecek."

"Bölgede daha önce oluşmuştu. Teknik olarak obruk. Bunun devam edeceğini öngörmüştük. 'Vatandaşlar, ziyaret amaçlı da olsa kanala girmesin' demiştik. Bunun bir müddet daha devam edeceğini öngörüyoruz.Alttaki boşlukları tam olarak izleme şansımız da olmadı. DSİ, daha önce oluşanlara müdahale yaptı. Detaylı bir araştırma yapılmadı. Net olarak şurada olur, burada olur tahmininde bulunamayız ama kanal içinde muhtemelen bu tarz görüntüler bir süre daha devam edecek."

Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Işık, obruk oluştuğunu öğrenince bölgeye geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 20 senede hiç kaybetmediysek en az 50-60 metre su kaybettik. Kaçak kuyular, tarımda suyun fazla kullanımı, bölgemizdeki mısır ekimleri su tüketimini artırdı. Muhtemeldir ki bu kuraklıklar obrukları daha da çoğalacak. Obruk demek, tehlike demek. Allah böyle afetlerden bizi korusun."

"Son 20 senede hiç kaybetmediysek en az 50-60 metre su kaybettik. Kaçak kuyular, tarımda suyun fazla kullanımı, bölgemizdeki mısır ekimleri su tüketimini artırdı. Muhtemeldir ki bu kuraklıklar obrukları daha da çoğalacak. Obruk demek, tehlike demek. Allah böyle afetlerden bizi korusun."

Muhtar azası Baki Özbakır da yaklaşık 150-200 metre ileri de yerleşim yerleri olduğuna dikkat çekerek, 'Çiftçilikle uğraşıyorum, bütün geçim kaynağımız çiftçilik. Göksu'nun bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum' dedi.

İşte o anlar:

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