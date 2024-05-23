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Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Yaşamına Son Verdi

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Yaşamına Son Verdi

Ankara
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 13:21

Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk, Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor'un yaşamına son verdiğini duyurdu. 

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Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, yaşamına son verdi. Bor'un bulunduğu apartmanın 11. katından atladığı öğrenildi.

Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, yaşamına son verdi. Bor'un bulunduğu apartmanın 11. katından atladığı öğrenildi.

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.

Saygı Öztürk'ün haberine göre; 2014 yılında vefat eden eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un kızı olan Gülsün Bor'un intihar etmeden önce annesi ve kız kardeşiyle vakit geçirdiği öğrenildi.

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