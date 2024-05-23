Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Yaşamına Son Verdi
Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Yaşamına Son Verdi
Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk, Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor'un yaşamına son verdiğini duyurdu.
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Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, yaşamına son verdi. Bor'un bulunduğu apartmanın 11. katından atladığı öğrenildi.
2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.
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