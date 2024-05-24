Avrupa Futbol Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu
A Millî Takımımızın, EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu.
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri için A Milli Takımımızın geniş kadrosu duyuruldu.
Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın seçtiği listede toplam 35 futbolcu yer alıyor.
A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde kampa katılacak. İlk grupta yer alan ve kulüp maçlarını tamamlayan oyuncular, bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde idmanlara başladı.
İkinci grup futbolcular, hafta sonu kulüp maçlarını tamamladıktan sonra 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak. Arda Güler ve Salih Özcan ise UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.
A Milli Takım, EURO 2024 öncesinde son Avrupa Şampiyonu İtalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası finalistlerinden Polonya ile özel maçlar yapacak.29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışmalarını sürdürecek olan Milli Takım, 3 Haziran'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya'ya hareket edecek. 4 Haziran'daki İtalya-Türkiye maçı, Serie A ekibi Bologna FC 1909'un sahası Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanacak.
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Polonya özel maçı öncesinde bu ülkede Opalenica kasabasında kamp yapacak olan Milli Takım, İtalya maçının ertesi akşamı Bologna'dan Poznan'a gidecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçı başkent Varşova'da, PGE Narodowy Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak. A Milli Takım, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'ya geçerek Barsinghausen kasabasındaki tesiste hazırlıklarını sürdürecek.
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3-5-2 Oynayıp, forvete orta sahanın üç katı oyuncu çağırmak enteresan olmuş.... 🤪🤪🤪
forvet denenlerin ezici çoğunluğunun kanat veya10 numara olması?