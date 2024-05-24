Avrupa Futbol Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ilk iki maçını Dortmund'da 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz'e karşı oynayacak. Grup son maçında ise 26 Haziran'da Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.