Türkiye'den Yapılan Vize Başvurularını En Çok Reddeden Ülkeler Belli Oldu
Türkiye'den Yapılan Vize Başvurularını En Çok Reddeden Ülkeler Belli Oldu
Son yıllarda ortaya çıkan vize krizi yurttaşın korkulu rüyası oldu. Eurostat, 2023 yılı Schengen vizesi istatistiklerini paylaştı. Veriler, Türkiye'den gelen başvuruları en çok reddeden ülkelerin hangileri olduğunu ortaya çıkardı.
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Yurttaşlar, Avrupa’ya gitmek için vize başvurusunda bulunuyorlar ancak reddediliyor. Yayımlanan yeni bir rapor ise Schengen vizesinin ilgili 2023 yılındaki durumunu hem Türkiye hem de dünya çapından verilerle ortaya çıkardı.
Eurostat tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa’nın Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının %16,1’ini reddettiğini ortaya koydu. Türkiye’nin vize reddi oranı konusunda dünya ortalamasında olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl dünyada toplam 10,3 milyon başvuru yapıldığı da eklendi. Bu başvuruların %16’sı (1,6 milyon civarı) reddedildi.
Geçtiğimiz yıl temsilciliklerden yapılan Schengen başvurularını en çok reddeden ülke yüzde 42’lik oranla Estonya oldu. Onu yüzde 39,4 ile Danimarka, yüzde 35,8 ile Litvanya takip etti. En çok reddeden beş ülke şu şekilde:
Türkiye, Avrupa Birliği’nin dünya çapında en çok reddettiği ülkeler arasında 68. sırada
Türkiye, en çok Schengen vizesi başvuruş yapan 2. ülke
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2023’te en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ülkelere bakıldığında ise ilk sırada 1 milyon 117 bin başvuru ile Çin yer aldı. Onu 1 milyon 55 bin 885 başvuru ile Türkiye takip etti. Geçtiğimiz yıl bu vize için en çok başvuru yapan ikinci ülke oldu. Türkiye’yi 966 bin ile Hindistan takip etti.
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