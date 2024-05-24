Türkiye'den Yapılan Vize Başvurularını En Çok Reddeden Ülkeler Belli Oldu

Dünya çapından verilere bakıldığında, AB’nin Schengen vizesi başvurularını en çok reddettiği ülkenin yüzde 57,7 ile Komorlar olduğunu görüldü. İkinci sırada yüzde 56,1 ile Yunanistan, üçte ise yüzde 48,2 ile Pakistan var. Türkiye ise bu listede yüzde 16,1’lık reddedilme oranıyla 68’inci sırada yer aldı.