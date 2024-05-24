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Sinan Ateş'e Yakınlığıyla Bilinen Mersin Ülkü Ocakları Eski Başkanına Hapis Cezası

Sinan Ateş'e Yakınlığıyla Bilinen Mersin Ülkü Ocakları Eski Başkanına Hapis Cezası

Mersin sinan ateş Ülkücü
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.05.2024 - 17:47

Mersin Ülkü Ocakları eski Başkanı Çağrı Ünel, işlediği cinayet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yakınlığıyla biliniyordu.

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Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mersin Ülkü Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel'in 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mersin Ülkü Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel'in 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e olan yakınlığıyla bilinen Mersin Ülkü Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel, Mersin Toroslar'da bir bankadan para çektiği esnada 11 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramıştı. Ünel, kendisine ait olan ruhsatsız silah ile kalabalığa ateş etmişti ve Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Coşkun Akgüllü'nün korumalığını yapan Emrullah Kaplan'ı öldürmüştü.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e olan yakınlığıyla bilinen Mersin Ülkü Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel, Mersin Toroslar'da bir bankadan para çektiği esnada 11 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramıştı. Ünel, kendisine ait olan ruhsatsız silah ile kalabalığa ateş etmişti ve Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Coşkun Akgüllü'nün korumalığını yapan Emrullah Kaplan'ı öldürmüştü.

Sinan Ateş Ülkü Ocakları'ndaki görevini bırakınca, Ateş'in ekibinden olan Ünel de görevinden alınmıştı.

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