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Ortalık Karıştı! Fenerbahçe ile Panathinaikos Taraftarları Arasında Kavga: Gözaltılar Var

Ortalık Karıştı! Fenerbahçe ile Panathinaikos Taraftarları Arasında Kavga: Gözaltılar Var

Almanya Fenerbahçe Kavga
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.05.2024 - 20:20

 Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile gerginlik yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, Berlin sokaklarında Panathinaikos taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Olay sonrası Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarların bazıları gözaltına alındı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktı. Stadyumun çevresinde karşı karşıya gelen grup arasında kavga çıktı. Sosyal medyada yer alan videolarda iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktı. Stadyumun çevresinde karşı karşıya gelen grup arasında kavga çıktı. Sosyal medyada yer alan videolarda iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü.

Yaşanan olaylar sonrası Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.

Yaşanan olaylar sonrası Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.

İşte o anlar:

Alman polisinin Fenerbahçe taraftarlarını çıkan arbede sebebiyle gözaltına aldıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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