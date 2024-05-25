İngiltere'de Akıllı Telefon Krizi: 16 Yaş Altına Yasak Gelebilir
İngiltere'de Akıllı Telefon Krizi: 16 Yaş Altına Yasak Gelebilir
İngiltere'de akıllı telefon krizi çıktı. Harekete geçen milletvekilleri, 16 yaş altı çocuklar için akıllı telefon yasağının getirilmesi için çağrıda bulundu.
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Avam Kamarası Eğitim Komitesi, aşırı ekran ve akıllı telefon kullanımının çocuklar ve gençler üzerinde "açık bir olumsuz etkisi" olduğunu belirterek, sosyal medya hesap açma yaşının 16'ya yükseltilmesini önerdi.
NTV'nin aktardığına göre, Komite başkanı Robin Walker, çevrimiçi dünyanın ciddi tehlikeler oluşturduğunu ve ebeveynlerin bu konuda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Raporda, 16 yaş altı çocuklar için akıllı telefon yasağı, varsayılan ebeveyn kontrolleri ve uygulama mağazalarında uygunsuz içeriklere erişimi engellemek için kontrollerin getirilmesi gibi öneriler teklif edildi. Ayrıca, okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yasal bir yasağın değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Raporda, sosyal medya platformlarına erişim için mevcut 13 yaş sınırının 16'ya yükseltilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan, 2020-2022 arasında çocukların ekran süresinde yüzde 52 artış olduğu ve gençlerin yüzde 25'inin akıllı telefonlarını bağımlılık yapacak şekilde kullandığı kaydedildi.
Akıllı Telefon Olmayan Çocukluk kampanya grubu, raporu memnuniyetle karşılarken, bazı gruplar yasaklar yerine daha güçlü düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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