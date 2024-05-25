Meslekten Men Edilmişti! Sabıkalı Doktor Hakkında Yeni Suçlama: ''Beni Yarım İnsan Haline Getirdi''

“Elimizdeki raporlara ve raporun altında Alper Çelik’in kendi imzası olmasına rağmen, biz maalesef savcıdan ‘suç unsuru yoktur’ raporu alıyoruz. Ben şans eseri ölmedim. Ben eve geldikten sonra ortalama 2 buçuk ay tavana bakarak yattım. Eşimden Allah razı olsun, bana bebek gibi baktı. Ağrılarım devam ediyor. Ben işime devam edemiyorum. Üzülmem ve üşümem yasak; çünkü karın kaslarım gerildiğinde acılarım yine dayanılmaz hale geliyor. Kapalı bir ameliyat diye gittiğim hastaneden beni bu hale getirdiler. Kaybettiğim bağırsağım geri döndürülemeyecek. Alper Çelik sağlığımı da geri veremiyor. Kendisine maddi manevi tazminat davası açtım. Derdim para değil; çünkü para bir şekilde kazanılır. Sağlığımı geri döndüremiyorum. Bedelini bir şekilde ödemeli.”