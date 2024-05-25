Meslekten Men Edilmişti! Sabıkalı Doktor Hakkında Yeni Suçlama: ''Beni Yarım İnsan Haline Getirdi''
Meslekten Men Edilmişti! Sabıkalı Doktor Hakkında Yeni Suçlama: ''Beni Yarım İnsan Haline Getirdi''
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Hakkında dava açılan Prof. Dr. Alper Çelik, bu sefer başka bir hastasıyla karşımıza çıktı. İzmir'de yaşayan 56 yaşındaki Hülya Güneri, diyabet hastalığı nedeniyle Prof. Dr. Alper Çelik ve ekibi tarafından 11 Şubat 2022'de İstanbul'da ameliyat edildi.
Hülya Güneri'nin hayatı, yapılan bu ameliyat sonrası karardı. Güneri, ameliyattan sonra bağırsağının yaklaşık 7 santimini kaybettiğini öne sürerken, "Toplam 3 ameliyat geçirdim. Sağlığımı geri döndüremiyorum. Beni yarım bir insan haline getirdi" dedi.
3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilen Alper Çelik hakkında şikayetçi olan Hülya Güneri, operasyonlar sonucu iç organlardan 400, dışardan ise 18 dikiş atıldığını söyledi.
“İstanbul’a diyabetik cerrahi ameliyatı olmaya gittim. 5 gün hastanede yattım. 5 gün sonra taburcu oldum ve eve geldikten birkaç gün sonra karnım şişmeye başladı. Hastaneden bir hemşireye ulaştım. O bana ‘bu kesinlikle deri altı iltihabıdır’ dedi; fakat şikayetlerim devam ettiğinde beni Kuşadası’nda özel bir hastaneye yönlendirdiler'' diyen Hülya Güneri, yaşadıklarını anlattı:
''Orada tomografi çekildi. Tomografi sonucunda da yine bana ‘deri altı iltihabı’ teşhisi konuldu. Daha sonra ertesi gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine gittik. Oradaki doktor bize ‘bu kesinlikle sindirim atığı, kim seni bu hale getirdiyse git orada seni tedavi etsinler’ dedi. Biz de hemen İstanbul'a gittik. Beni acile aldılar. Ardından apar topar ameliyata alındım. Karnımı 10 santim yarmışlar, içerisine kamera sokmuşlar. Başka bir müdahale edilmemiş. Sorunun ne olduğu da bulunmamış. 4 gün boyunca günde 4-5 kez yaranın olduğu yere gazlı bez sokup, temizlenip yeniden gazlı bez tıkılarak sorunu gidermeye çalıştılar.”
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“Bir doktor ‘eşinizin ölüm riski başladı’ demiş. Sonra beni apar topar ameliyata aldılar. Karnımı tamamen açmışlar, sorunlu yeri bulmuşlar. Bağırsak ilk ameliyatta delik bırakılmış. O sürede bağırsağım 6-7 santim çürümüş. Onu kesip atmışlar, yeniden birleştirmişler. Ben kapalı ameliyat diye gittiğim hastaneden maalesef karnımda bomba patlamış bir şekilde geri döndüm. Beni yarım bir insan haline getirdi. Sanırım Alper Çelik’ten ameliyat olup da yaşayan tek kanıt benim. Ben şans eseri ölmedim."
Alper Çelik'e maddi ve manevi tazminat davasını açtığını söyleyen Hülya Güneri, son olarak şunları söyledi:
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