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MHP Paylaştı: Devlet Bahçeli’nin Yürüyüş Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

MHP Paylaştı: Devlet Bahçeli’nin Yürüyüş Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 18:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), genel başkan Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı videoyu paylaştı. Videoda Ferdi Tayfur’un “Söyleten Sensin” şarkısı kullanıldı.

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MHP’nin 76 yaşındaki lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay evde düşmesi sonrasında yaralanmıştı.

MHP’nin 76 yaşındaki lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay evde düşmesi sonrasında yaralanmıştı.

Bugün ise Bahçeli’nin ameliyat olacağı iddiaları basına yansımıştı.

Bugün ise Bahçeli’nin ameliyat olacağı iddiaları basına yansımıştı.

MHP, tüm bu iddiaların gölgesinde Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı görüntüleri resmi hesabından paylaştı.

MHP, tüm bu iddiaların gölgesinde Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı görüntüleri resmi hesabından paylaştı.

MHP’nin paylaşımı 👇

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