MHP Paylaştı: Devlet Bahçeli’nin Yürüyüş Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
MHP Paylaştı: Devlet Bahçeli’nin Yürüyüş Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), genel başkan Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı videoyu paylaştı. Videoda Ferdi Tayfur’un “Söyleten Sensin” şarkısı kullanıldı.
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MHP’nin 76 yaşındaki lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ay evde düşmesi sonrasında yaralanmıştı.
Bugün ise Bahçeli’nin ameliyat olacağı iddiaları basına yansımıştı.
MHP, tüm bu iddiaların gölgesinde Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı görüntüleri resmi hesabından paylaştı.
MHP’nin paylaşımı 👇
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