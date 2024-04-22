Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e Sert Sözler: 'Yerel Halk' İfadesine Ateş Püskürdü
Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e Sert Sözler: 'Yerel Halk' İfadesine Ateş Püskürdü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 'yerel halk' ifadesi nedeniyle hedef aldı.
Bahçeli, 'Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir' ifadelerini kullandı.
Bahçeli açıklamalarında ayrıca Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreninde yaşanlara çok sert çıkıştı.
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Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüpheli tutuklanmıştı.
Tepki çeken olayla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.
Bahçeli, "Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşının söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de mensubu olamazlar" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i "yerel halk" ifadesi nedeniyle hedef aldı.
MHP lideri, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" dedi.
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