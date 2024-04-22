Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e Sert Sözler: 'Yerel Halk' İfadesine Ateş Püskürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte kullandığı 'yerel halk' ifadesini kullanması tepkilere neden olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün ayrıca Bakan Mehmet Şimşek'in kullandığı 'locals' kelimesine ilişkin, 'Ekonomi ve finans çevrelerince sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Şimşek'e atfedilen akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz' açıklamasını yapmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇