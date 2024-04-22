Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e Sert Sözler: 'Yerel Halk' İfadesine Ateş Püskürdü

Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e Sert Sözler: 'Yerel Halk' İfadesine Ateş Püskürdü

Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 13:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 'yerel halk' ifadesi nedeniyle hedef aldı. 

Bahçeli, 'Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir' ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamalarında ayrıca Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreninde yaşanlara çok sert çıkıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüpheli tutuklanmıştı.

Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüpheli tutuklanmıştı.

Tepki çeken olayla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Tepki çeken olayla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, "Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşının söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de mensubu olamazlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşının söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de mensubu olamazlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: 

'Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.'

Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i "yerel halk" ifadesi nedeniyle hedef aldı.

Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i "yerel halk" ifadesi nedeniyle hedef aldı.

MHP lideri, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" dedi.

MHP lideri, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" dedi.

Müfsit: Ortalığı karıştırıcı, arabozucu anlamına gelmekte.

Bahçeli şöyle devam etti: 

'Küresel Emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kast etmektir.'  

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte kullandığı 'yerel halk' ifadesini kullanması tepkilere neden olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün ayrıca Bakan Mehmet Şimşek'in kullandığı 'locals' kelimesine ilişkin, 'Ekonomi ve finans çevrelerince sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Şimşek'e atfedilen akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz' açıklamasını yapmıştı.  

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
4
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın