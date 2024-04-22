Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İsmail Saymaz, AK Parti MKYK'sında Yaşananları Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'ya Çıkıştı!

İsmail Saymaz, AK Parti MKYK'sında Yaşananları Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'ya Çıkıştı!

Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 08:36

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, geçen hafta yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın randevu sistemi üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çıkıştığını yazdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti'nin tarihinde ilk kez ikinci parti olarak çıktığı 31 Mart'taki seçimlerin ardından toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor.

AK Parti'nin tarihinde ilk kez ikinci parti olarak çıktığı 31 Mart'taki seçimlerin ardından toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor.

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert şekilde eleştirdiğini yazdı.

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert şekilde eleştirdiğini yazdı.

Kaynak

Saymaz'ın aktardığına göre Erdoğan toplantıda Koca'ya dönerek, "Randevularla ilgili şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi şekilde ele alacağız" dedi.

Saymaz'ın aktardığına göre Erdoğan toplantıda Koca'ya dönerek, "Randevularla ilgili şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi şekilde ele alacağız" dedi.

Erdoğan'ın toplantıda ayrıca yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da 'Çarşı, pazardaki fiyat artışının üzerine çok sert gideceğiz' dediği aktarılıyor.

Sağlık Bakanı Koca geçen hafta, hastanelerdeki randevu sisteminde bir dizi değişiklik yapılacağını açıklamış ve atıl randevuların önüne geçmek için alınan randevulara son 24 saat içinde 'randevuya geleceğim' onayı verilecek bir sistem yapacaklarını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Koca geçen hafta, hastanelerdeki randevu sisteminde bir dizi değişiklik yapılacağını açıklamış ve atıl randevuların önüne geçmek için alınan randevulara son 24 saat içinde 'randevuya geleceğim' onayı verilecek bir sistem yapacaklarını duyurmuştu.

Randevu sistemi ile ilgili içerik 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
10
3
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın