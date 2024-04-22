İsmail Saymaz, AK Parti MKYK'sında Yaşananları Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'ya Çıkıştı!

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, geçen hafta yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın randevu sistemi üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çıkıştığını yazdı.