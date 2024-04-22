İsmail Saymaz, AK Parti MKYK'sında Yaşananları Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'ya Çıkıştı!
İsmail Saymaz, AK Parti MKYK'sında Yaşananları Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'ya Çıkıştı!
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, geçen hafta yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın randevu sistemi üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çıkıştığını yazdı.
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AK Parti'nin tarihinde ilk kez ikinci parti olarak çıktığı 31 Mart'taki seçimlerin ardından toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor.
Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert şekilde eleştirdiğini yazdı.
Saymaz'ın aktardığına göre Erdoğan toplantıda Koca'ya dönerek, "Randevularla ilgili şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi şekilde ele alacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca geçen hafta, hastanelerdeki randevu sisteminde bir dizi değişiklik yapılacağını açıklamış ve atıl randevuların önüne geçmek için alınan randevulara son 24 saat içinde 'randevuya geleceğim' onayı verilecek bir sistem yapacaklarını duyurmuştu.
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