MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazetecilere Sevdiği Şarkıyı Dinletti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazetecilere Sevdiği Şarkıyı Dinletti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sevdiği şarkılar sorulunca Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını dinletti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da yapılan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya gelip, sohbet etti. Gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti de soruldu.
Bahçeli, şunları söyledi: ''Cumhuriyet Halk Partisi, onlara göre birinci parti konumuna geldi ama bize göre değil. Özgür Bey, ben Meclis'te kendisini yakinen takip ettim. Bazı özellikleri var. Bir defa hareketli bir insan. İkincisi heyecanlı bir insan. Üçüncüsü konuşkan bir insan.Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı ama bu renk güneşin batışı sırasındaki 7 renge bürünürse tehlike. Ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum.''
Bahçeli, 'Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş'ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna ise "Beşiktaş'tan ayrıldım. Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük, Süper Lig'de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" diye konuştu.
Bahçeli, sevdiği şarkılar sorulması üzerine Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını danışmanına cep telefonundan açtırarak, basın mensuplarıyla dinledi.
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