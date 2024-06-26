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İngiliz Taraftar Fenerbahçe'yi Kıskandı: Teknik Direktör Southgate Eleştirilerin Hedefinde

İngiliz Taraftar Fenerbahçe'yi Kıskandı: Teknik Direktör Southgate Eleştirilerin Hedefinde

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 17:55

EURO 2024'te C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdıran turnuvanın favorilerinden İngiltere'ye tepkiler büyük. İngiliz bir taraftar, Gareth Southgate yönetiminde oynanan oyun eleştirirken 'Şimdi Mourinhomuz olsa, kim bilir neler yapardık?' yorumunda bulundu.

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EURO 2024'e 1-0'lık Sırbistan galibiyeti ile başlayan İngiltere, gruptaki ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı.

EURO 2024'e 1-0'lık Sırbistan galibiyeti ile başlayan İngiltere, gruptaki ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı.

Dün de son olarak Slovenya ile kozlarını paylaşan Southgate yönetimindeki ekip, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Dün de son olarak Slovenya ile kozlarını paylaşan Southgate yönetimindeki ekip, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından bir İngiliz taraftar, 8 yıldır takımın başında olan Southgate ile yolların ayrılması gerektiği ifade etti.

Karşılaşmanın ardından bir İngiliz taraftar, 8 yıldır takımın başında olan Southgate ile yolların ayrılması gerektiği ifade etti.

Taraftar, "Southgate bu akşam gitmeli. Fildişi Sahili turnuvanın ortasında hocasını kovdu ve başardıklarına bakın. Şimdi Mourinhomuz olsa, kim bilir neler yapardık? Pep, Mourinho... İngiltere hocası olmayı çok isterlerdi." dedi.

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nevertheless

kıskançlık yapma amk aveli🤣🤣