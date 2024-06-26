İngiliz Taraftar Fenerbahçe'yi Kıskandı: Teknik Direktör Southgate Eleştirilerin Hedefinde

EURO 2024'te C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdıran turnuvanın favorilerinden İngiltere'ye tepkiler büyük. İngiliz bir taraftar, Gareth Southgate yönetiminde oynanan oyun eleştirirken 'Şimdi Mourinhomuz olsa, kim bilir neler yapardık?' yorumunda bulundu.