İngiliz Taraftar Fenerbahçe'yi Kıskandı: Teknik Direktör Southgate Eleştirilerin Hedefinde
İngiliz Taraftar Fenerbahçe'yi Kıskandı: Teknik Direktör Southgate Eleştirilerin Hedefinde
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EURO 2024'e 1-0'lık Sırbistan galibiyeti ile başlayan İngiltere, gruptaki ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalmıştı.
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Dün de son olarak Slovenya ile kozlarını paylaşan Southgate yönetimindeki ekip, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından bir İngiliz taraftar, 8 yıldır takımın başında olan Southgate ile yolların ayrılması gerektiği ifade etti.
Taraftar, "Southgate bu akşam gitmeli. Fildişi Sahili turnuvanın ortasında hocasını kovdu ve başardıklarına bakın. Şimdi Mourinhomuz olsa, kim bilir neler yapardık? Pep, Mourinho... İngiltere hocası olmayı çok isterlerdi." dedi.
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kıskançlık yapma amk aveli🤣🤣