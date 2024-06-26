Sıralamayı Antrenör Belirledi: EURO 2024 C Grubu'nda Tarihe Geçen Olay

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka ve Slovenya, grup aşamasını eşit puan ve averajla bitirdi. Danimarka, ikinci basamakta yer alarak adını bir üst tura yazdırırken Slovenya antrenörünün sarı kartıyla üçüncü sıraya düştü ve iyi 4 üçüncü arasında bulunduğu için son 16 biletini aldı.