Sıralamayı Antrenör Belirledi: EURO 2024 C Grubu'nda Tarihe Geçen Olay
Sıralamayı Antrenör Belirledi: EURO 2024 C Grubu'nda Tarihe Geçen Olay
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EURO 2024'te dün oynanan iki karşılaşmanın ardından C Grubu'ndaki mücadeleler sona erdi. İngiltere - Slovenya ve Danimarka - Sırbistan maçları golsüz berabere tamamlandı.
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Bu sonuçlarla birlikte İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, Danimarka ikinci sırada yer aldı. Slovenya da üçüncü olurken, Sırbistan son sırada yer aldı.
İngiltere ve Danimarka, doğrudan son 16 turuna yükselirken, Slovenya ise en iyi dört üçüncü arasında yer alarak bir üst tura çıkma hakkını kazandı.
Danimarka ve Slovenya’nın gruptaki sıralamasını sarı kartlar belirledi. Üç maç sonunda her iki takım da 3 puan topladı ve attıkları ve yedikleri gol sayısı eşitti.
Puan ve averajın eşit olması nedeniyle UEFA, takımların gördüğü kart sayılarına baktı.
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Yapılan açıklamada, Slovenya yardımcı antrenörü Milivoje Novakovic'in gördüğü sarı kartın dahil edilmesiyle, kart puanında Danimarka'nın daha avantajlı olduğu ve bu yüzden ikinci sıraya yerleştiği belirtildi.
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