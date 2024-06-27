Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Oğulları Ayel ve Emir İçin Giriştiği Sinek Operasyonuyla Alkış Topladı

İkizlerini kucakları aldıkları günden bu yana paylaşımlarıyla kalpleri eriten Yasemin ve İdo Tatlıses çifti büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Çiçeği burnunda anne Yasemin Tatlıses'in bebişleri oynarken sinek avına çıktığı anlar 'annelik be!' dedirtti!