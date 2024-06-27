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Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Oğulları Ayel ve Emir İçin Giriştiği Sinek Operasyonuyla Alkış Topladı

Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Oğulları Ayel ve Emir İçin Giriştiği Sinek Operasyonuyla Alkış Topladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.06.2024 - 11:16

İkizlerini kucakları aldıkları günden bu yana paylaşımlarıyla kalpleri eriten Yasemin ve İdo Tatlıses çifti büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Çiçeği burnunda anne Yasemin Tatlıses'in bebişleri oynarken sinek avına çıktığı anlar 'annelik be!' dedirtti!

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo önceleri sadece tarzı ve şarkılarıyla ön plandayken, 2017 gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli'ye 2021 yılında da nikah masasına oturmasından sonra daha da gündem oldu.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo önceleri sadece tarzı ve şarkılarıyla ön plandayken, 2017 gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli'ye 2021 yılında da nikah masasına oturmasından sonra daha da gündem oldu.

Aşklarıyla magazinin parmakla gösterilen çiftleri arasına giren ünlü ikili "sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" diyerek ailelerinin büyüyeceğini duyurmuştu.

Aşklarıyla magazinin parmakla gösterilen çiftleri arasına giren ünlü ikili "sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" diyerek ailelerinin büyüyeceğini duyurmuştu.

İkiz erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Selim Emir isimlerini vereceklerini açıklayan ikili 22 Ocak Pazartesi günü ilk kez anne ve baba olma duygusunu tattmıştı.

İkiz erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Selim Emir isimlerini vereceklerini açıklayan ikili 22 Ocak Pazartesi günü ilk kez anne ve baba olma duygusunu tattmıştı.

Oğullarına kavuştukları günden bu yana yüreklerimizi sımsıcak yapan birçok kare paylaşan Yasemin Tatlıses yüzleri güldüren anlara yenisini ekledi.

Oğullarına kavuştukları günden bu yana yüreklerimizi sımsıcak yapan birçok kare paylaşan Yasemin Tatlıses yüzleri güldüren anlara yenisini ekledi.

Anneliğin inanılmaz yakıştığı ünlü güzel bu sefer de odalarında keyifli vakit geçirip oynayan bebişlerini sineklere karşı koruduğu anları yayınladı.

Anneliğin inanılmaz yakıştığı ünlü güzel bu sefer de odalarında keyifli vakit geçirip oynayan bebişlerini sineklere karşı koruduğu anları yayınladı.
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Yasemin Tatlıses o anları da "Çocuklarım üst üste oyun oynarken ben 2 tane sineğe kafayı takmış pusu hazırlıyorum" diyerek paylaştı.

Yasemin Tatlıses o anları da "Çocuklarım üst üste oyun oynarken ben 2 tane sineğe kafayı takmış pusu hazırlıyorum" diyerek paylaştı.

İşte o anlar...👇

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Siz bu anlara ne diyorsunuz? Sizce de Yasemin Tatlıses çok tatlı bir anne olmadı mı?

Siz bu anlara ne diyorsunuz? Sizce de Yasemin Tatlıses çok tatlı bir anne olmadı mı?

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