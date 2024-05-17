Gizli Saklı Aşk mı Yaşıyorlar? Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Yeniden İlişkiye Başladığı İddiası Şoke Etti
Gizli Saklı Aşk mı Yaşıyorlar? Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Yeniden İlişkiye Başladığı İddiası Şoke Etti
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Birbirlerine göndermeleriyle ortalığı kasıp kavuran Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya cephesinde herkese 'yok artık' dedirtten bir gelişme yaşandı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının yeniden alevlendiği iddiası gündemde kocaman bir bomba gibi düştü!
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ikilisinin aşkı Türk magazinin dünyasının en bomba olaylarından biriydi. 2019'da aşk yaşamaya başlayan ünlü ikilinin birlikteliği yaklaşık bir yıl sürmüştü.
Ayrılıklarının üzerinden yıllar geçen ikili bu zamana kadar herhangi bir muhabbet içine girmemişti, ta ki geçen aya kadar!
Serenay'ın New York'ta katıldığı ödül töreninde giydiği derin dekolteli elbisesi sosyal medyada gündem olmuşken kendini tutamayan Yılmaz, önce Marty Feldman sonra da acıbadem kurabiyesiyle göndermelerde bulunmuştu.
Eski sevgililerin atışması karşısında "arkadaşlar burada neler oluyor?" demekten kendimizi alamadığımız dönemlerde Cem Yılmaz 'ın yeni aşkı Necla Karahalil'le de arası bozulmuştu.
Necla ve Cem'in çalkantılı aşkı son bulurken, gündemdeki bir diğer ilişki de Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'inki oldu. Bu çift de ne yapsa aşkları inandırıcı bulunmadı.
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Ortalığın yangın yerine döndüğü anlarda bomba bir iddia daha patlak verdi! Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; ilişkileri 2020'de sona eren Serenay ile Cem'in dört yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.
Bu iddiayı farklı kişilerden duyduğunu söyleyen Cankurt, Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı dizinin prömiyerinden sonra soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldığını öğrendiğini belirtti.
Cankurt, yazısında "Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı yeniden başladıysa şaşırmam. Vallahi ben dedikoducuların yalancısıyım, gerçeği de yakında öğreniriz." ifadelerini de kullandı.
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