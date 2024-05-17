Gizli Saklı Aşk mı Yaşıyorlar? Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Yeniden İlişkiye Başladığı İddiası Şoke Etti

Birbirlerine göndermeleriyle ortalığı kasıp kavuran Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya cephesinde herkese 'yok artık' dedirtten bir gelişme yaşandı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının yeniden alevlendiği iddiası gündemde kocaman bir bomba gibi düştü!