Ceyda Düvenci'nin Erkeklerin Ped Taşıması Önerisine Onur Tuna'dan Destek Geldi!

'Kötü bir fikir değil bulundururum gerekirse, neden bulundurmayayım? Bunun bir tabu olmasına, bunun bir ayıpmış gibi gözükmesine gerek yok ki. Hala ülkemizde hijyenik pedleri gazete kağıtlarına, siyah poşetlere sokulan kültürdeyiz, burdan çıkması için elimden gelen her şeyi yaparım tabii ki'