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Ceyda Düvenci'nin Erkeklerin Ped Taşıması Önerisine Onur Tuna'dan Destek Geldi!

Ceyda Düvenci'nin Erkeklerin Ped Taşıması Önerisine Onur Tuna'dan Destek Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.05.2024 - 10:30

Açıklamalarıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'erkeklerin ped taşıması' önerisi çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı ikiye bölen sözlere bir destek de başarılı oyuncu Onur Tuna'dan geldi!

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Geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olan Ceyda Düvenci'nin "regl" konusu üzerine "Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor" sözleri dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olan Ceyda Düvenci'nin "regl" konusu üzerine "Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor" sözleri dikkat çekmişti.

Regl olmayı normalleştirmek için şirketlerde çalışan erkeklerin çekmecelerine ped koyması gerektiğini söyleyen Düvenci,

Regl olmayı normalleştirmek için şirketlerde çalışan erkeklerin çekmecelerine ped koyması gerektiğini söyleyen Düvenci,

'Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin' diyerek programa damga vurmuştu.

Konuyu merak edenleri de böyle alabiliriz:

Kimileri bunu "reklam kovalamak" olarak değerlendirirken kimileri de Ceyda Düvenci'ye hak verdi. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı da ikiye böldü.

Kimileri bunu "reklam kovalamak" olarak değerlendirirken kimileri de Ceyda Düvenci'ye hak verdi. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı da ikiye böldü.

Özellikle erkeklerin bu konu hakkında ne düşündüğü büyük bir merak konusu olmuştu ki, ünlü oyuncu Engin Öztürk'ten alkış toplayan bir cevap gelmişti.

Özellikle erkeklerin bu konu hakkında ne düşündüğü büyük bir merak konusu olmuştu ki, ünlü oyuncu Engin Öztürk'ten alkış toplayan bir cevap gelmişti.

'Kötü bir fikir değil bulundururum gerekirse, neden bulundurmayayım? Bunun bir tabu olmasına, bunun bir ayıpmış gibi gözükmesine gerek yok ki. Hala ülkemizde hijyenik pedleri gazete kağıtlarına, siyah poşetlere sokulan kültürdeyiz, burdan çıkması için elimden gelen her şeyi yaparım tabii ki'

Detayları da burada anlatmıştık:

Ceyda Düvenci'nin tartışma yaratan sözleri sonrası bir açıklama da karizmatik oyuncu Onur Tuna'dan geldi.

Ceyda Düvenci'nin tartışma yaratan sözleri sonrası bir açıklama da karizmatik oyuncu Onur Tuna'dan geldi.
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Magazin Burada'nın haberine göre, Mavi Elma Ödül Törenleri'nde "Yılın Erkek Oyuncusu" seçilen Tuna "Unutabileceğini düşündüğümüz biri için belki bu fedakarlık yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Magazin Burada'nın haberine göre, Mavi Elma Ödül Törenleri'nde "Yılın Erkek Oyuncusu" seçilen Tuna "Unutabileceğini düşündüğümüz biri için belki bu fedakarlık yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin buna hazır olup olmadığı sorulduğunda ise “Bilemiyorum” diyerek yanıt veren ünlü oyuncu "bunu teker teker vatandaşlara sormak lazım" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin buna hazır olup olmadığı sorulduğunda ise “Bilemiyorum” diyerek yanıt veren ünlü oyuncu "bunu teker teker vatandaşlara sormak lazım" ifadesini kullandı.

"Umarım olabildiğince biz kadınlarımıza yardım ederiz" diyen Onur Tuna bu sözleriyle bir kez daha gönülleri fethetti!

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