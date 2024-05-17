Ceyda Düvenci'nin Erkeklerin Ped Taşıması Önerisine Onur Tuna'dan Destek Geldi!
Ceyda Düvenci'nin Erkeklerin Ped Taşıması Önerisine Onur Tuna'dan Destek Geldi!
Açıklamalarıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'erkeklerin ped taşıması' önerisi çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı ikiye bölen sözlere bir destek de başarılı oyuncu Onur Tuna'dan geldi!
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Geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olan Ceyda Düvenci'nin "regl" konusu üzerine "Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor" sözleri dikkat çekmişti.
Regl olmayı normalleştirmek için şirketlerde çalışan erkeklerin çekmecelerine ped koyması gerektiğini söyleyen Düvenci,
Kimileri bunu "reklam kovalamak" olarak değerlendirirken kimileri de Ceyda Düvenci'ye hak verdi. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı da ikiye böldü.
Özellikle erkeklerin bu konu hakkında ne düşündüğü büyük bir merak konusu olmuştu ki, ünlü oyuncu Engin Öztürk'ten alkış toplayan bir cevap gelmişti.
Ceyda Düvenci'nin tartışma yaratan sözleri sonrası bir açıklama da karizmatik oyuncu Onur Tuna'dan geldi.
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Magazin Burada'nın haberine göre, Mavi Elma Ödül Törenleri'nde "Yılın Erkek Oyuncusu" seçilen Tuna "Unutabileceğini düşündüğümüz biri için belki bu fedakarlık yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin buna hazır olup olmadığı sorulduğunda ise “Bilemiyorum” diyerek yanıt veren ünlü oyuncu "bunu teker teker vatandaşlara sormak lazım" ifadesini kullandı.
"Umarım olabildiğince biz kadınlarımıza yardım ederiz" diyen Onur Tuna bu sözleriyle bir kez daha gönülleri fethetti!
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