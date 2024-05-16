Sultan Süleyman Görmesin: Gönüllerin Hürrem'i Meryem Uzerli'nin Cannes Kombini Hayran Bıraktı!
Sultan Süleyman Görmesin: Gönüllerin Hürrem'i Meryem Uzerli'nin Cannes Kombini Hayran Bıraktı!
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli 77. Cannes Film Festivali'nde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Önceki gün renkli kombiniyle ışıldayan ünlü güzel bu sefer de tek rengin asaletini konuşturdu!
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Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hayatımıza giren Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği değişimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gönüllere "Hürrem Sultan" olarak taht kuran ünlü oyuncu doğal halleri ve sevimli bulunan konuşma şekliyle gözlerden kalpler çıkarıyor.
Uzun süredir yaşamına kızlarıyla beraber Berlin'de devam eden Meryem Uzerli düşman çatlatan güzelliği ve fiziğiyle de sürekli dillerde!
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da zaman zaman ön plana çıkan ünlü oyunucu şu sıralar dünyanın en prestijli etkinliklerinden birinde boy gösteriyor.
2024 Cannes Film Festivali'deki ikinci kombiniyle gözlerden kalpler çıkarmayı başaran Uzerli yine kamera gülücükler saçtı.
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İlk elbisesinde birçok rengi taşıyan ünlü güzel bu seferki seçiminde tek renk hakimdi. Ünlü oyuncunun elindeki siyah çanta ise biraz uyumsuz bulundu.
Sırt kısmında ip detayları bulunan kombiniyle yine dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli'nin bu tarzını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu tabii.
Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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Peki siz Meryem Uzerli'nin ikinci Cannes kombinini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...
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