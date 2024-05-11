Kadına Şiddet ve Ped Bulundurmakla İlgili Sorulara Yerinde Cevaplar Veren Engin Öztürk Kalplerde Taht Kurdu
Kadına Şiddet ve Ped Bulundurmakla İlgili Sorulara Yerinde Cevaplar Veren Engin Öztürk Kalplerde Taht Kurdu
En son Sıfırıncı Gün isimli yapımla ekranlarda gördüğümüz Engin Öztürk muhabirlerin kadına şiddetle ve erkeklerin yanında ped bulundurmasıyla ilgili sorduğu sorulara verdiği cevapla takdir topladı!
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Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk hayatımıza Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle girmiş, yıldızını yükseltmeye yer aldığı başarılı yapımlarla devam etmiş ve adından her seferinde takdir toplayan hareketleriyle bahsettirmişti.
En son ekranlarda Sıfırıncı Gün isimli diziyle gördüğümüz Öztürk, Magazinburadanet muhabirlerine konuştu. Anneler günü yaklaşırken kadına şiddetle ilgili ne düşündüğü sorulan isim "Bu konuyu anneler gününden ayrı konuşmalıyız, bir anne olması gerekmiyor o şiddet uzak olması için" ifadelerini kullandı.
"Keşke cezai yaptırımları daha fazla olsa ve buna cesaret edemese kimse, korkulsa bundan" diyen oyuncu muhabirlerin başka bir gündem sorusuna da açıkça cevap verdi.
Ceyda Düvenci'nin ortaya attığı erkek çalışanların kadın çalışanlar için yanlarında hijyenik ped bulundurması fikri sorulunca, Engin Öztürk cevabıyla bir kez daha övgü topladı.
"Kötü bir fikir değil bulundururum gerekirse, neden bulundurmayayım? Bunun bir tabu olmasına, bunun bir ayıpmış gibi gözükmesine gerek yok ki. Hala ülkemizde hijyenik pedleri gazete kağıtlarına, siyah poşetlere sokulan kültürdeyiz, burdan çıkması için elimden gelen her şeyi yaparım tabii ki" dedi ve bir kere daha kalplerde taht kurdu!
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İşte o anlar 👇
“kadına şiddeti konuşmak için kadının anne olmasına gerek yok.” röportaj nasıl mı verilir işte böyle verilir✍🏻
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