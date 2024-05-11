Serenay ve Mert’e Gönderme mi? Hande Ataizi Sektördeki Reklam Aşklarından Dem Vurdu!
Serenay ve Mert’e Gönderme mi? Hande Ataizi Sektördeki Reklam Aşklarından Dem Vurdu!
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Ekranlanların sevilen isimlerinden biri olan, güzelliği ve fiziğiyle kendinden genç oyunculara taş çıkartan Hande Ataizi şu sıralar gündeme bomba gibi açıklamalarıyla düşüyor.
Son olarak 'Bihter' filmindeki Firdevs rolü ile izleyici karşısına çıkan ve yine büyük bir beğeni toplayan Ataizi dizi sektörü ve sektörde yaşanan aşklarla ilgili olay yaratan açıklamalarda bulundu.
Konu Tv100 muhabirlerinin sorduğu dizi aşklarına gelince Ataizi soruları açık sözlülükle yanıtladı. Onur Üçkarışoğlu’nun özel haberine göre; güzel oyuncunun sözleri ilgi çekti...
“Dizi sektörü reklam aşklarıyla yürüyor. Bu bana çok komik geliyor. Olsun, ona da ihtiyaç var” diyen Hande Ataizi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
İşte o anlar 👇
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Akıllara ise ilişkileriyle gündeme bomba gibi oturmuş, her geçen gün eleştirilen ikili Serenay Sarıkaya ve Mert Demir geldi!
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